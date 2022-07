Amira Pocher zu "faul"? So reagiert sie auf Vorwürfe von Ehemann Oliver Pocher

Dass es bei Oliver und Amira Pocher auch mal ordentlich knallen kann, haben die beiden des öfteren bewiesen. Jetzt hat der Comedian seiner Ehefrau öffentlich vorgeworfen, faul zu sein. Droht ein Ehekrach?

Podcast, TV-Shows und Comedy-Auftritte: Oliver Pocher und Ehefrau Amira machen oft gemeinsame Sache und zelebrieren ihre Beziehung in der Öffentlichkeit – inklusive Streits. Für den Comedian könnte seine bessere Hälfte karrieretechnisch noch mehr Erfolge feiern, wenn sie ihm zufolge nicht so "faul" wäre. Wie reagiert Amira auf diesen Vorwurf?

Oliver Pocher wirft Amira vor, "zu faul" zu sein

In der neuen Folge von "Die Pochers!" gerät das Ehepaar aneinander. Oliver Pocher will eigentlich seiner Frau ein Kompliment machen, was aber nach hinten losgeht. "Ich finde es total sensationell, wenn du lustig bist", sagt er in dem Podcast zu Amira, nur um im nächsten Satz gegen sie zu sticheln. "Ich finde auch, du könntest als Stand-up-Comedian komplett durch die Decke gehen [...]. Du bist aber zu faul!"

Seiner Meinung nach könne sie locker in erfolgreichen Formaten wie "LOL: Last One Laughing" oder "Frei Schnauze" auftreten, wenn sie nicht so bequem in Bezug auf ihre Karriere wäre.

Amira Pocher poltert gegen Oli: "Was stimmt mit dir nicht?"

Diesen verbalen Angriff will Amira Pocher nicht auf sich sitzen lassen. "Unterstell mir nicht, dass ich faul bin", poltert sie zurück. "Ich hab einfach gar keinen Bock, es interessiert mich nicht. [...] Kannst du das mal gerade rücken, dass ich nicht faul bin? Was stimmt denn mit dir nicht?" Doch stattdessen legt Oliver Pocher nach und vergleicht seine Ehefrau mit dem Faultier aus dem Disney-Hit "Zoomania".

Aber auch die 29-Jährige hält sich mit Kritik an dem Comedian nicht zurück, denn sie finde nicht jeden seiner Einfälle gut. Als Beispiel nennt Amira den gemeinsamen Song "Influenza". "Ich fand's einfach nicht geil. Ich konnte mich sehr schnell damit nicht mehr identifizieren und hab es nur dir zuliebe auf den Bühnen gesungen."

Die Diskussion zwischen dem Ehepaar scheint aber nicht wirklich ernst gemeint zu sein. Auch wenn sie ihn "Mistkerl" und er sie "Bitch" nennt, lachen sie nur kurze Zeit später wieder gemeinsam.