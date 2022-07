Patzer bei "Blamieren oder Kassieren": Vanessa Mai rüffelt Moderator Elton

Am Mittwochabend war Vanessa Mai als Promi-Gast bei "Blamieren oder Kassieren XL" zu sehen. Doch bei der Vorstellung leistete sich Moderator Elton gleich zwei Schnitzer, für die er von der Schlagersängerin zurechtgewiesen wurde.

Vanessa Mai legt sich mit Moderator Elton an. (Archivbild)

Was war denn mit "TV total"-Legende Elton los? Der Entertainer hat in seiner TV-Show "Blamieren oder Kassieren XL" Ruth Moschner, Dieter Nuhr und Vanessa Mai begrüßt. Letztere zeigte sich von der anfänglichen Moderation zu ihrer Person wenig begeistert.

"Partypalme" Vanessa Mai: Sängerin über Begrüßung verwundert

Zu jedem seiner Promi-Gäste liefert Elton eine kurze Einleitungsinfo. Ihm zufolge habe Ruth Moschner "sich schon mit allen Buchstaben gebattled", Dieter Nuhr habe "die Weltlizenz auf alle Nuhr-Wortspiele" und Vanessa Mais Sternzeichen sei "Partypalme". Die Schlagerqueen reagierte über ihre Vorstellung verwundert und hakte beim Moderator direkt nach.

"Was ist mit dir los? Warum Partypalme?", wollte die Schlagersängerin von Elton wissen. Der begründete die Begrüßung damit, dass sie eine Tätowierung einer Palme am Körper trage. Das habe Vanessa Mai zufolge aber weniger mit Party zu tun, sondern eher einen romantischen Hintergrund. Das Motiv sei eine Erinnerung an ihre Hochzeit mit Andreas Ferber auf Mallorca und dementsprechend nicht dem Party- und Sauftourismus zuzusprechen.

Elton kassiert von Vanessa Mai einen Rüffel für Album-Patzer

Nach dieser ersten kleinen Peinlichkeit leistete sich Elton direkt einen weiteren Patzer und erklärte: "Dein Album heißt 'Mai Tai'." Für Vanessa Mai war das offenbar ein großer Fehler, denn sie rief: "Nein, das war letztes Jahr, Mann!" Ihre neue Platte trägt den Namen "Metamorphose". Doch auch aus diesem vermeintlichen Fehler konnte sich der Moderator rauswinden, denn schließlich gebe es "Mai Tai" und er habe nicht von einem aktuellen Album gesprochen. Für diesen Konter erntete er vom Publikum direkt Applaus.

Vanessa Mai lachte verlegen und musste sogar zugeben, dass Eltons Info nicht komplett falsch gewesen sei. "Metamorphose" erscheint erst noch auf dem Markt, dementsprechend ist "Mai Tai" noch ihr aktuelles Album. Mit ihrer Show-Begrüßung schien die Sängerin trotzdem nicht zufrieden zu sein, ließ das Thema dann aber ruhen.