Einstiger Flirt: Valentina Pahde stellt neuen Freund Dominik Gührs vor

Valentina Pahde macht ihre Beziehung offiziell. Die GZSZ-Schauspielerin ist frisch verliebt. Seit Monaten tuschelt man in München über eine neue Liebe. Valentina Pahdes Partner ist Wakeboarder Dominik Gührs.

Nach der gemeinsamen Teilnahme bei "Let's Dance" 2021 zeigte sich Valentina Pahde (28) mehrere Monate lang ganz vertraut mit Ex-Kicker Rúrik Gíslason (34). Offiziell bestätigt hatten sie eine Beziehung nie, dafür ließen sie eindeutige Urlaubsfotos sprechen. Doch das Glück sollte nicht von Dauer sein. Schnell gab es Trennungsgerüchte – und Getuschel über eine neue Partnerschaft bei Valentina Pahde. Jetzt hat die 28-Jährige ihren Freund Dominik Gührs (33) erstmals auf Instagram gezeigt.

Dominik Gührs ist Profi-Sportler: Wer ist der neue Freund von Valentina Pahde?

Seit Dezember 2022 wurde behauptet, dass die Schauspielerin in einer Beziehung mit dem Wakeboarder sei. Pahde und Gührs befanden sich beide zufällig gleichzeitig auf Bali und posteten Fotos von derselben Location. Ein gemeinsames Liebes-Selfie fehlte aber. Doch aus dem Flirt wurde langsam immer mehr. Schließlich kommentierte Valentina zwei Instagram-Videos von Dominik mit eindeutigen Emojis (Flammen und Herzen).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Valentina Pahde macht neue Beziehung öffentlich

Jetzt hat Valentina Pahde erstmals ein Paarfoto veröffentlicht. In einer wunderschönen Kulisse posiert die GZSZ-Darstellerin, die derzeit eine Auszeit von der Daily-Soap nimmt. Die Münchnerin trägt ein altrosafarbenes Kleid und einen passenden Blazer, während sie in die Kamera lächelt. An ihrer Seite steht der Profisportler Dominik Gührs. Auch er hat sich schick gemacht und trägt einen dunkelblauen Anzug mit hellblauem Hemd. Sind die beiden auf dem Weg zu einer Hochzeit?

Die 28-Jährige postet ein rotes Herz zum Schnappschuss in der Instagram-Story. Ein Emoji kann manchmal mehr als tausend Worte sagen. Das Versteckspiel ist vorbei: Valentina Pahde und Dominik Gührs können jetzt ihr Liebes-Glück auch öffentlich genießen.