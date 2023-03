So traurig wird der "GZSZ"-Abschied von Valentina Pahde

Am 27. März läuft die vorerst letzte "GZSZ"-Folge mit Valentina Pahde. So emotional wird der Abschied für die Schauspielerin und ihre Serienkollegen.

Valentina Pahde (28) verabschiedet sich am 27. März zunächst von ihrer Serienrolle in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Die Schauspielerin legt eine große Pause ein und wird als Sunny Richter den "GZSZ"-Kiez in Richtung USA verlassen. In der letzten Szene ist sie mit Wolfgang Bahro (62) zu sehen, der als Großvater Jo Gerner Abschied von Sunny nimmt.

So traurig ist ihr "GZSZ"-Opa Wolfgang Bahro

"Ich habe immer sehr gerne mit Valentina vor der Kamera gestanden", blickt der Schauspieler zurück. Seine Kollegin sei nicht nur sehr professionell, immer gut vorbereitet und diszipliniert, "sondern auch sehr humorvoll und locker, was bei der Arbeit viel Spaß und Freude bereitet".

Die letzten Szenen mit Pahde zu drehen, sei sehr traurig gewesen, "denn sie wird mir sehr fehlen. Nicht nur als Jo Gerner, sondern auch dem Schauspieler Wolfgang Bahro". Den Abschiedstränen vor der Kamera seien echte Tränen gefolgt, als die Szene im Kasten gewesen sei, verrät der 62-Jährige.

Achtung, Spoiler! Das passiert in ihrer letzten Folge

Der Schauspieler verrät auch, wie die Abschiedsszene genau aussehen wird. "Sunny verabschiedet sich von ihrem Großvater Jo, steigt ins Taxi, das sie zum Flughafen bringt, von wo sie in die Vereinigten Staaten fliegt, um dort einen Job bei einem Architekten anzunehmen", erklärt Bahro. In der RTL-Ankündigung zur Folge 7.734 vom 27. März heißt es: "Sunnys Abschied von Berlin rückt immer näher. Ein letztes Mal trifft sie sich mit ihren Freunden und ihrer Familie, bevor sie schließlich in ihr neues Leben aufbricht... Emily geht der Abschied von Sunny nah. Sascha gibt deshalb alles, um sie auf andere Gedanken zu bringen."

Bahro wünsche seiner Kollegin "von Herzen alles Gute, viel Glück und Erfolg". Er hoffe, sie könne diese Zeit gut für neue Ziele nutzen und "am meisten hoffe ich natürlich, dass Gerner seine Enkelin bald wieder zurückbekommt". Im Oktober 2022 wurde angekündigt, dass Pahde sich für eine längere Zeit von "GZSZ" verabschiedet.

Seit acht Jahren gehört sie zu den bekanntesten Gesichtern der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (montags bis freitags um 19:40 bei RTL oder ). Mit "Sunny - Wer bist du wirklich?" bekam sie sogar ein eigenes Spin-off. Pahde ist zudem als Designerin, Model und Influencerin tätig.