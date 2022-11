Eine Million Euro kostet ein Date mit Herzogin Meghan und Prinz Harry

Der Herzog und die Herzogin von Sussex nehmen im Dezember einen Preis in New York entgegen. Noch kann man Tickets für Plätze an ihrem Tisch erstehen.

29. November 2022 - 13:48 Uhr | AZ

Prinz Harry und Herzogin Meghan werden für ihre Kritik am britischen Königshaus geehrt. (Archivbild) © imago/Future Image