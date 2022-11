Affäre mit Prinz Harry? US-Realitystar Catherine Ommanney packt aus

Dass Prinz Harry in jungen Jahren ein Party-Tier war und exzessiv feierte, ist gemeinhin bekannt. Jetzt meldet sich US-Realitystar Catherine Ommanney und behauptet, sie sei dem Royal äußerst nahe gekommen.

Wer kennt sie nicht, die Bilder eines nackten und betrunkenen Prinz Harry auf Feier-Tour in Las Vegas. Die wilden Zeiten des Royals sind lange vorbei, inzwischen wurde er von Ehefrau Meghan gebändigt, heißt es. Doch immer wieder melden sich ehemalige Weggefährten aus seiner Party-Vergangenheit, wie etwa Reality-Sternchen Catherine Ommanney. Die heute 50-Jährige soll dem Prinzen damals sehr nah gekommen sein.

Ex-Affäre von Prinz Harry packt aus: "Ich war absolut sprachlos"

Catherine Ommanney wurde in den USA durch ihre Auftritte in der Reality-Soap "The Real Housewives of DC" bekannt und lernte Prinz Harry laut eigener Aussage 2006 in London kennen. "Wir hatten einige gemeinsame Freunde in der Immobilienbranche und er stellte sich mir vor", plaudert sie im Gespräch mit " " aus. Die beiden sollen direkt eine besondere Verbindung zueinander gespürt haben: "Als wir anfingen zu reden, war es, als ob niemand sonst im Raum wäre."

Prinz Harry und die Reality-TV-Beauty seien sich schnell näher gekommen und gemeinsam durch die Clubs gezogen. Bei der Verabschiedung soll es dann passiert sein, wie Catherine Ommanney berichtet: "Er gab mir den unglaublichsten, leidenschaftlichsten Kuss, den ich je in meinem Leben hatte. Ich war absolut sprachlos." Danach habe sich das Promi-Paar noch einige Male getroffen, "immer in privaten Bars". Doch so schnell die Romanze begann, genauso schnell war sie auch wieder beendet. Nach einigen Dates soll der Royal seine Handynummer geändert haben, damit war die Liaison beendet.

Hat Prinz Harry Chelsy Davy mit US-Realitystar betrogen?

Pikantes Detail: Während Prinz Harry offenbar mit der "The Real Housewives of DC"-Beauty turtelte, befand er sich mitten in einer On-Off-Beziehung zu Chelsy Davy. Das Paar lernte sich 2004 kennen und trennte sich erst 2009. Ob der Sohn von Prinz Charles während einer Beziehungspause mit Catherine Ommanney anbandelte, ist nicht bekannt. Harry hat sich selbst nicht öffentlich zu Catherine Ommanney geäußert.

Ihre Affäre mit Prinz Harry hat die Reality-TV-Darstellerin noch immer in guter Erinnerung. "Ohne arrogant zu sein, ich denke, wir beide mochten uns sehr, obwohl er viel zu jung für mich war. Wäre er kein Royal und vielleicht zehn Jahre älter, wäre er mein perfekter Mann", sagt sie über den heute 38-jährigen Royal und fügt an: "Wenn Harry jetzt hier durch die Tür käme, würde er mir wahrscheinlich ein High Five geben und ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen werden, denn die Welt ist ein kleiner Ort."