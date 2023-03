Dschungelcamp-Kulisse enthüllt: ProSieben-Produzent Thomas Schmitt präsentiert Fake-Busch

Da hatten sich die Macher der ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" etwas ganz besonderes einfallen lassen: Nachdem die Promi-Kandidaten ausgeschieden waren, mussten sie direkt ins Dschungelcamp einziehen. Produzent Thomas Schmitt hat jetzt gezeigt, wie der Fake-Busch aufgebaut war.

Zuschauer, die an den vergangenen Sonntagabenden spontan auf ProSieben geschaltet haben, dürften sich extrem gewundert haben. Der Grund: Plötzlich lief dort das Dschungelcamp.

Dahinter steckte ein kleiner Seitenhieb der "Wer stiehlt mir die Show?"-Macher gegen RTL. Promi-Kandidaten, die in der Quizsendung ausgeschieden waren, mussten zur Strafe in den australischen Busch ziehen. Dabei handelte es sich allerdings nur um eine Studio-Kulisse, wie Produzent Thomas Schmitt jetzt auf Instagram präsentiert.

Fake-Busch auf ProSieben: So sah die Dschungelcamp-Kulisse tatsächlich aus

"So hat RTL uns das Ding übergeben", schreibt der Geschäftsführer der Fernsehproduktionsgesellschaft "Florida Entertainment" in seiner Instagram-Story zu einem Foto des Fake-Buschs. Darauf zu sehen ist das nachgebaute Dschungelcamp in einer Studiohalle.

So hat ProSieben das RTL-Dschungelcamp nachgebaut. © Instagram/thomasschmitt

Thomas Schmitt hat auf dem Bild unter anderem Jan Köppen und den Streaming-Dienst RTL+ markiert. Der Moderator von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" kann wohl über die dreiste Kopie des Lagerfeuer-Settings lachen, denn er hat es in seiner eigenen Instagram-Story geteilt und mit drei blauen Herzen versehen.

RTL amüsiert sich über falsches Dschungelcamp: "Wir können den #IBES-Hype verstehen"

Auch RTL scheint ProSieben die Dschungel-Stichelei nicht böse zu nehmen. Eine Sprecherin des Senders erklärte dazu vor wenigen Wochen auf Anfrage der AZ: "Wir können den #IBES Hype verstehen! Vom Dschungelcamp bekommt man eben nie genug – selbst ProSieben nicht."

Für den Fake-Busch konnten die Macher von "Wer stiehlt mir die Show?" ehemalige Dschungelcamp-Kandidaten gewinnen, welche die ausgeschiedenen Quiz-Promis am Lagerfeuer willkommen hießen. Dort mussten sich Bill Kaulitz, Sido, Jasna Fritzi Bauer und Joko Winterscheidt plötzlich mit Kader Loth, Prince Damien und Julian F. M. Stoeckel auseinandersetzen.

Dschungel-Kulisse von ProSieben könnte Verschwörungstheorie anheizen

Die Fake-Kulisse von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wirkte durch den Einsatz von Licht und Nebel sowie der richtigen Kameraeinstellung täuschend echt.

Mit normaler Beleuchtung schaut das Lagerfeuer des Fake-Dschungelcamps nach Kulisse aus. © Instagram/thomasschmitt

Das dürfte der Verschwörungstheorie, nach der auch das echte Dschungelcamp nicht wirklich im australischen Busch gedreht werde, wieder neues Futter geben. 2013 glaubte immerhin sogar der spätere Dschungelkönig Joey Heindle bis zu seinem Einzug ins Camp, dass es sich dabei um ein künstliches Set in einem Studio handle.