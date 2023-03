"Wer stiehlt mir die Show?": Promi-Sieg gegen Sido – Joko will Böhmermann

In der letzten Folge der aktuellen Staffel, die Sido moderierte, holte sich Bill Kaulitz den Sieg und ein Rätselcover. Spannend dürfte die mögliche Personalie um Jan Böhmermann sein. Ist er in der nächsten Staffel dabei?

Die letzte Folge der aktuellen Staffel der ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" ist vorüber. Dieses Mal haben die Kandidaten um ein Rätselheftcover gespielt. Durch den Abend führte sie Moderator Sido (42), der vergangene Woche gewonnen hatte. Mit dabei in Episode sechs war neben Joko Winterscheidt (44) und den Promis Jasna Fritzi Bauer (34) und Bill Kaulitz (33) auch Wildcard-Teilnehmerin Shirin.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Den Sieg im Finale holt sich am Ende Bill Kaulitz. Der Tokio-Hotel-Star konnte unter anderem mit seinem Musikwissen glänzen. Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer dagegen war die erste Kandidatin, die die Show verlassen musste. Ihr folgte Wildcard Shirin nach Gewinnstufe zwei und anschließend musste auch Joko Winterscheidt die Segel streichen. Bill Kaulitz und Sido bestritten das Finale, aus dem der 33-Jährige am Ende als Sieger hervorging.

"Wer stiehlt mir die Show?"-Zeitschrift: Erlös für den guten Zweck

Bill Kaulitz sichert sich damit das Rätselheftcover. Erstmalig geht der Erlös an einen guten Zweck und unterstützt Obdachlose in Deutschland. nach dem aktuellen Finale von "Wer stiehlt mir die Show?": "'Bills witziges Rätsel-Karussell' ist ab morgen in deutschen Großstädten als Obdachlosenzeitung erhältlich. Kauft fleißig. Lasst Trinkgeld da."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Zudem heißt es auf dem Kurznachrichtendienst vom Sender: "Wir sehen uns zur nächsten Staffel dieser ganz besonderen Show."

Wildcard-Gewinnerin Shirin bringt "Böhmi" ins Spiel

Weil Wildcard Shirin großer Fan von Jan Böhmermann ist, lenkte Sido das Gespräch auf den ZDF-Moderator: "Im Fragebogen zu dieser Sendung hast du ausgeführt, dass du großer Jan-Böhmermann-Fan bist. Wäre es nicht schlauer gewesen, du hättest geschrieben, dass du Joko magst?" Shirin versicherte: "Den mag ich ja auch."

Joko Winterscheidt lädt ein: Jan Böhmermann in nächster Staffel dabei?

Joko Winterscheidt, der daneben saß, lachte. Und sprach Jan Böhmermann eine Einladung für die kommende Staffel aus: "Jan, wenn du das hörst: Für die nächste Staffel bist du eingeladen." Rapper Sido fände die Personalie ideal: "Ich würde das unbedingt sehen wollen."