Dschungelcamp 2022: Filip Pavlovic ist der Gewinner und darf tausende Euro mit Königstitel verdienen

Filip Pavlovic (27), Eric Stehfest (32) und Manuel Flickinger (33) kämpften im Männer-Finale um die Dschungelkrone. Am Ende durfte der Hamburger Ex-"Bachelorette"-Kandidat jubeln. Die meisten Zuschauer des Dschungelcamps haben für Filip Pavlovic angerufen. Durch den Sieg bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" kommen weitere lukrative Aufträge...

Nach zwei Wochen Produktion in Südafrika und bester Trash-Unterhaltung ging am Samstagabend das Dschungelcamp 2022 zu Ende. Im Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" konnten die drei Kandidaten noch einmal beweisen, ob sie der Dschungelkrone würdig sind. Filip Pavlović, Eric Stehfest und Manuel Flickinger kämpften ein letztens Mal als Dschungelcamp-Teilnehmer um Sterne in der Finalprüfung. Und dabei schlugen sich die drei ganz unterschiedlich.

Freude über den Finaleinzug bei Filip Pavlovic und Manuel Flickinger © RTL

Dschungelcamp 2022: Filip Pavlovic meisterte Finalprüfung mit Bravour

Filip Pavlović war zwischen zehntausenden von Tierchen auf einem XXL-Stern angeschnallt. Zehn Minuten lang musste der 27-Jährige inmitten von Mehlwürmern, Grillen, Maden, Krokodile, Riesen-Kakerlaken, Ameisen und Schlangen aushalten. "Leute meine Nerven sind am Ende", sagte er mittendrin.

Filip Pavlovic bei seiner Finalprüfung © RTL/Stefan Menne

Vergeblich versuchte er sich zu entspannen. Filip atmete hektisch, hatte aber trotzdem Zeit für Späße: "Ich küsse eure Krokodilaugen." Am Ende bestand er die Prüfung mit Bravour. Alle fünf Sterne! "Das war alles schlimm – aber diese Ameisen, die haben richtig weh getan", so der stolze Filip.

Eric Stehfest holte vier von fünf Sternen in der Dschungelprüfung

Auf GZSZ-Star Eric Stehfest wartete ein ekliges Dschungel-Menü. Fünf Gänge wurden dem Schauspieler nacheinander serviert. Zwei Impala-Augen (ohne Linsen) und zwei fette Maikäferlarven waren für den Zweifach-Papa überhaupt kein Problem. Er sagte selbst: "Der König des Dschungels muss doch alles essen können."

Eric Stehfest holte vier von fünf Sternen © RTL/Stefan Menne

Doch schon beim nächsten Gang scheiterte er. "Oh, ist das trocken, das ist viel zu groß!", so Eric. Die Meeresschnecken und das Stück Straußenherz konnten nicht rechtzeitig gegessen werden. Dann war Stehfest wieder auf der Erfolgsspur: Das komplette Kudu-Hirn und ein Glas Kuh-Urin schaffte er in der vorgegebenen Zeit zu konsumieren.

Abbruch: Manuel Flickinger versagt wegen "Aqua-Phobie"

Davon konnte Manuel Flickinger nur träumen. Der ehemalige "Prince Charming"-Kandidat brach die Dschungelprüfung im Finale ab. Der Pfälzer, der mit Taucherbrille und Schnorchel einen Glashelm über seinen Kopf gestülpt bekam, sorgte sich schon vorab: "Ich habe eine Aqua-Phobie."

Manuel Flickinger brach die Dschungelprüfung ab © RTL/Stefan Menne

Und so kam, was er zuvor schon befürchtete: Als das Wasser knapp unter seinen Augen stand, zog er die Notvorrichtung. Dabei waren außer einem Aal und zehn afrikanischen Krallenfrösche keine Tierchen im Helm-Aquarium. Damit hat Manuel Flickinger die Prüfung nicht bestanden. Null Sterne!

Voting-Ergebnis vom Dschungelcamp-Finale: Sieger ist Filip Pavlovic

Natürlich hatte das Abschneiden der drei Promis auch Auswirkungen auf das Voting-Verhalten der Zuschauer. Und so war es Filip Pavlović, der am Ende die meisten Stimmen für sich verbuchen konnte. Der Hamburger ist damit Dschungelkönig 2022 geworden! Eric wurde Zweiter, Manuel Dritter.

Neben des Titels erhält Filip eine Siegprämie von 100.000 Euro – und darf sich über Folgeaufträge freuen. Sein Marktwert ist gestiegen (im Übrigen auch seine Sympathiewerte!). Sender, Produktionsfirmen und Marken werden in den nächsten Wochen und Monaten um Filip buhlen. Sein Kontostand wird's freuen. In nur einem Jahr als Dschungelkönig sind Einnahmen im höheren sechsstelligen Bereich möglich.