Diego Maradona ist tot! Fußball-Legende erleidet Herzinfarkt

Fußball-Legende Diego Maradona ist tot. Der 60-Jährige erlitt einen Herzinfarkt.

Diego Maradona ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Die argentinische Fußball-Legende habe seinem Sprecher zufolge einen Herzinfarkt erlitten. Der argentinische Fußballverband AFA bestätigte die Nachricht mittlerweile. Wie die Zeitung " " berichtet, soll Maradona in seinem Haus in Tigre gestorben sein.

Diego Maradona wurde Anfang November operiert

Weil er sich unwohl fühlte, kam er Anfang November in eine Privat-Klinik in Buenos Aires, bei einer Untersuchung wurde beim Weltmeister von 1986 dann zufällig ein Blutgerinnsel im Gehirn entdeckt. Nach der erfolgreichen Operation wurde er am 11. November wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Maradona habe den möglicherweise schwierigsten Moment seines Lebens überstanden, sagte sein Anwalt Matías Morla da. Er sei gewillt, sich wegen persönlicher Probleme zu rehabilitieren: "Es wird Maradona noch eine Weile geben."

Diego Maradona: Die "Hand Gottes" ist tot

Maradona gilt als einer der größten Fußballspieler aller Zeiten. 1986 führte er die argentinische Nationalmannschaft zum bisher einzigen WM-Titel.

Unvergessen sein Tor im Viertelfinale gegen England (2:1), als er irregulär mit der Hand traf – die "Hand Gottes" war geboren. Den Ausdruck benutzte Maradona selbst. Direkt nach dem Spiel und dem Einzug in die nächste Runde zeigte er keinerlei Reue und erklärte vor laufenden Kameras: "Es war ein bisschen Maradonas Kopf und ein bisschen die Hand Gottes." Auch das zweite Tor für Argentinien erzielte Maradona – sein 60-Meter-Solo durch die komplette Hintermannschaft der Engländer wurde 2002 zum Tor des Jahrhunderts gewählt. Für die Nationalmannschaft betritt er zwischen 1977 und 1994 insgesamt 91 Länderspiele.

Der Moment, der Diego Maradona endgültig zur Legende machte: Die "Hand Gottes" im WM-Viertelfinale 1986 gegen England. © imago/Sven Simon

Maradona war am 30. Oktober 60 geworden. Seine Krankenakte war lang: Er erlitt mindestens zwei Herzinfarkte, erkrankte an Hepatitis und ließ sich wegen Übergewichts einen Magen-Bypass legen. Zudem war Maradona oft wegen seiner Drogensucht in Behandlung. Maradona führte immer ein Leben zwischen Genie und Wahnsinn. Maradona liebte das Leben, aber das Leben liebte nicht immer ihn. So begnadet, er auf dem Platz war, so sehr hatte er mit sich, seinen inneren Dämonen zu kämpfen. Jetzt hat er den Kampf verloren – und hoffentlich ewigen Frieden gefunden.