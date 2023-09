Die PARTEI sprengt "Fernsehgarten"-Liveshow: Andrea Kiewel stinksauer – ZDF löscht Online-Folge

Was war denn am Sonntag im "ZDF-Fernsehgarten" los? In die Oktoberfest-Liveshow hatten sich offenbar Mitglieder von Die PARTEI geschleust, um die Sendung zu stören. Dem Partei-Vorsitzenden Martin Sonneborn zufolge seien Teilnehmer der Aktion von Sicherheitskräften abgeführt worden, Moderatorin Andrea Kiewel zeigte sich erbost. Das ZDF hat die Folge im Netz inzwischen gelöscht.

24. September 2023 - 15:21 Uhr | AZ

Andrea Kiewel wird in der Liveshow vom "ZDF-Fernsehgarten" mit einem Störer konfrontiert. © Screenshot ZDF

Was am Sonntag (24. September) im "ZDF-Fernsehgarten" passiert ist, hat Moderatorin Andrea Kiewel so wohl noch nicht erlebt. Eigentlich wollte sie mit ihren Gästen und dem Publikum die letzte Sendung des Jahres mit dem Motto "Oktoberfest" feiern. Stattdessen musste sie sich mit Störern herumschlagen, die offenbar zu der Partei Die PARTEI gehörten. Mitten in Liveshow: Andrea Kiewel in "Fernsehgarten"-Moderation gestört Während einer Küchen-Moderation von Andrea Kiewel betrat ein Mann mit roter Krawatte die Bühne und fragte die verdutzt 58-Jährige, ob er das vorgestellte Rezept erklären dürfe. Darauf reagierte sie gewohnt professionell und sagte: "Wollen wir das vielleicht nach der Sendung machen? Ich glaube, es ist im Sinne aller Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Armin seinen Take zu Ende macht." Mitglieder von Die PARTEI schmuggeln sich in "ZDF-Fernsehgarten" Bei dieser Störung scheint es sich nicht um einen Einzelfall gehandelt zu haben, wie Fotos und Clips aus dem Netz zeigen. Auf dem Kurznachrichtendienst X, vormals bekannt als Twitter, hat Die PARTEI Frankfurt mehrere Aufnahmen aus der Show gepostet, die das untermauern. "Da ist ja grüne Farbe im Pool #Fernsehgarten upsi", lautet eine Nachricht zu einem Foto. In einem kurzen Video ist zu sehen, wie eine Person im Pool tanzt. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert Andrea Kiewel macht deutliche Ansage: "Das finde ich traurig und daneben" Andrea Kiewel zeigte sich am Ende der zweistündigen Sendung stinksauer und hatte eine deftige Ansage an die Personen, die die Show zu sabotieren versuchten. "Heute sind hier Zuschauer und Zuschauerinnen mit roten Krawatten, die gehören zu einer Vereinigung, die heißen Die PARTEI", erklärte sie unter zahlreichen Buh-Rufen aus dem Publikum. "Die sind nur hier, um die ganze Zeit zu stören und ich finde das ganz traurig und daneben. Das passt definitiv nicht ins Fernsehen und das passt auch nicht zum 'ZDF-Fernsehgarten', denn diese Show ist für alle." Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert Martin Sonneborn äußert sich: "Leider werden immer wieder PARTEI-Mitglieder abgeführt" Der Vorsitzende von Die PARTEI, Martin Sonneborn, hat sich inzwischen via X zu der Aktion geäußert. "Die PARTEI feiert heute im #Fernsehgarten die Aufstellung ihrer EU-Liste. Leider werden immer wieder PARTEI-Mitglieder abgeführt…", wirft er dem Team von ZDF vor und zeigt dazu ein Foto, wie ein Mann von Sicherheitskräften mit am Rücken zusammengebundenen Händen aus der Sendung geleitet wird. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert ZDF nimmt "Fernsehgarten"-Folge offline Was tatsächlich im Studio vorgefallen ist, lässt sich anhand der Aufzeichnung des "ZDF-Fernsehgartens" aktuell nicht mehr rekonstruieren. Der Sender hat die Folge inzwischen aus der Mediathek entfernt. Die AZ hat bei dem Team vom "Fernsehgarten" nachgefragt, wie auf die Störung reagiert wurde. Eine Antwort steht noch aus.