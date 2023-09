Caro Matzko bringt Ludwig Prinz von Bayern in Verlegenheit: Wiesn-Plausch über Go-go-Vergangenheit

Am Sonntag hat der Bayerische Rundfunkt auf der Wiesn zum Frühschoppen ins Festzelt Tradition geladen. Dabei kamen pikante Themen auf den Tisch, wie etwa die Erfahrungen von Moderatorin Caro Matzko als Go-go-Tänzerin. Wie hat der adlige Gast Ludwig Prinz von Bayern darauf reagiert?

Halbzeit auf dem Oktoberfest 2023: Am zweiten Wiesn-Sonntag zeigt sich das Wetter nicht mehr von seiner sommerlichen, dafür immer noch von seiner sonnigen Seite. Auf der Oidn Wiesn hatte der Bayerische Rundfunk pünktlich zur Mittagszeit ins Festzelt Tradition zum Frühschoppen geladen. Mit dabei waren Wolfgang Krebs, Ludwig Prinz von Bayern und Caro Matzko. Die Moderatorin brachte mit einer pikanten Enthüllung die illustre Runde zum Staunen – und den Wittelsbacher sogar ein wenig zum Erröten.

Caro Matzko will sich zusammenreißen: "Weil der Prinz da ist"

Eigentlich sollte es an dem Sonntagmittag um fröhliche Themen rund um das Oktoberfest gehen. Auf die Frage, ob sich Caro Matzko im Festzelt oder TV-Studio wohler fühlen würde, antwortete sie lachend: "So groß sind die Unterschiede beim Ringlstätter-Studio ehrlich gesagt nicht. Aber eigentlich auf der Wiesn, weil da sind normalerweise keine Kameras dabei, wenn ich entgleise." Mit Blick auf Prinz Ludwig fügte sie hinzu: "Jetzt muss ich mich noch zusammenreißen, weil der Prinz da ist." Der konterte die Ansage der BR-Moderatorin locker und antwortete darauf: "Das ist nicht gesagt."

Ludwig Prinz von Bayern ganz verlegen: Caro Matzko spricht über Zeit als Go-go-Tänzerin

Doch dann schaffte es Caro Matzko doch, das Mitglied der Wittelsbacher Familie etwas aus der Fassung zu bringen. Als Gastgeber Markus Tremmel von ihr wissen wollte, ob sie die Bierbank dann als Tanzfläche nutze, verblüffte sie mit einem schlüpfrigen Schmankerl aus ihrer Jugend. "Ich habe eine Go-go-Tänzerin-Vergangenheit, wie einige Eingeweihte wissen" – und nun auch alle Zuschauer vom Wiesn-Frühschoppen im BR, inklusive Ludwig Prinz von Bayern. "Ich war jung und brauchte wirklich das Geld", fügte die 44-Jährige hinzu. Ihr adliger Nebensitzer lachte verlegen, für ihn schien es vielleicht etwas zu viel Information gewesen zu sein.

Prinz Ludwig ging nicht auf die Enthüllungen von Caro Matzko ein und sprach mit Susanne Wiesner und Markus Tremmel lieber über die Entstehung des Oktoberfests – immerhin liegen die Ursprünge für die Wiesn in seiner Familie. 1810 wurde es erstmals anlässlich der Hochzeit von Kronprinz Ludwig von Bayern, Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater vom heutigen Ludwig, und Prinzessin Therese gefeiert. "Jeder von uns hat seine eigene Verbindung zum Oktoberfest. Es ist auch nicht mehr dasselbe, wie es früher bei der Hochzeit war. Da war es noch ein Pferderennen", erklärte der 41-Jährige.

Leise Kritik an der Wiesn? Ludwig Prinz von Bayern spricht über "Bier- und Trink-Kultur"

Auch wenn die Wiesn aus einem Fest seiner Familie entstanden ist, scheint Ludwig Prinz von Bayern die heutige Entwicklung auf der Theresienwiese auch kritisch zu beobachten. Moderatorin Susanne Wieber sprach ihn auf seine Entwicklungsarbeit in Afrika an und wollte wissen: "Kennt man in Afrika das Oktoberfest auch?" Der Wittelsbacher antwortete erstaunlich ehrlich und sagte dazu: "Um so ein Oktoberfest feiern zu können, braucht es auch eine gewisse Bier- und Trink-Kultur. Wenn ich ganz ehrlich bin, in Afrika habe ich in vielen Projekten mit Alkoholabhängigen zu tun gehabt." Daher habe es bei ihm auch nie die Überlegung gegeben, dort eine Wiesn etablieren zu wollen.

Doch trotz dieser ernsten Themen kann Ludwig Prinz von Bayern das größte Volksfest der Welt sichtlich genießen. Damit ist er nicht der einzige aus dem Haus Wittelsbach. Zum Anstich am 16. September schaute auch Familienoberhaupt Franz Herzog von Bayern mit seinem Lebensgefährten Thomas Greinwald im Schottenhamel vorbei. Für den 90-Jährigen war es der erste Pärchen-Auftritt mit seinem Freund auf der Wiesn.