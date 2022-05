Désirée Nick stichelt gegen Heidi Klum: "Ich sehe besser aus als du"

Will Désirée Nick tatsächlich bei "Germany's Next Topmodel" mitmachen? Mit einem Instagram-Clip "bewirbt" sich die Kabarettistin bei der TV-Show und kann sich einen Seitenhieb auf Model-Mama Heidi Klum nicht verkneifen.

Wie ein Profi posiert Désirée Nick im Badeanzug (inklusive Mega-Ausschnitt) vor der Kamera und kokettiert mit ihrer zuckersüßen Stimme. Doch der Inhalt ihrer Nachricht an Heidi Klum ist alles andere als nett!

Désirée Nick will sich bei "Germany's Next Topmodel" bewerben

Aktuell befindet sich die Künstlerin im Dubai-Urlaub mit Trash-VIP Sam Dylan. Diese Gelegenheit nahm sie direkt wahr und postete ein nicht ganz ernst gemeintes Bewerbungsvideo für die nächste Staffel "Germany's Next Topmodel" auf Instagram. Immerhin war Heidi Klum in der Vergangenheit des öfteren mit ihren Model-Anwärterinnen in dem arabischen Emirat zu Gast.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Hallo Heidi, ich wollte dich was fragen", flötet Désirée Nick in dem Clip. "Darf ich mich nächstes Jahr bei dir für 'Germany's Next Topmodel' 60+ bewerben?" Dabei stichelt die 65-Jährige gegen die Ehefrau von Tom Kaulitz und sagt: "Also, ich finde, ich sehe besser aus als du!" Was Heidi Klum wohl von dem Bewerbungsvideo hält? Dass sie sich öffentlich dazu äußert, dürfte äußerst unwahrscheinlich sein.

Fans wollen Désirée Nick bei GNTM sehen: "Nur dann würde ich die Sendung gucken"

Dagegen sind Fans von Désirée Nick begeistert von der Idee, ihr Idol nächstes Jahr bei der Model-Castingshow zu sehen. "Dann und nur dann würde ich die Sendung auch gucken", schreibt ein Follower dazu. Ein weiterer erklärt: "Das wär toll . Endlich mal richtige Frauen und keine Hunger-Gestelle."