"Grand Opening" im Oberpollinger: Monika Gruber verrät ihr München-Ritual

Promi-Gäste feiern den neuen Fashion Floor im Oberpollinger und schauen nach Mode-Trends für den Sommer. Kabarettistin Monika Gruber verrät, welches Ritual sie mit ihrer Mutter in München pflegt.

Die VIP-Gäste im Oberpollinger zeigen sich begeistert vom frischen Wind, der durch das traditionsreiche Kaufhaus in der Neuhauser Straße am Karlstor weht

Dieses Event war bei den VIPs ganz groß in Mode! Im Luxuswarenhaus "Oberpollinger" in München wurde am Mittwochabend das "Grand Opening" der neu designten "Fashion Floors" gefeiert. Und auch zahlreiche Prominente waren in die Shopping-Destination gekommen, um sich in den neuen Designer Abteilungen genauer umzusehen.

Zu den Gästen zählten VIPs wie Schauspieler August Wittgenstein, Top-Model Franziska Knuppe, Kabarettistin Monika Gruber, Unternehmerin Simone Mecky-Ballack, Model-Agent Peyman Amin, DJane Giulia Siegel mit ihren Kindern Mia und Nathan und Claudia Effenberg-Tochter Lucia Strunz.

Monica Gruber liebt Shopping-Trips mit ihrer Mutter

"Einmal im Jahr gehe ich mit meiner Mama shoppen – und dann geht es auch zu Oberpollinger. Sie liebt das und es ist unser München-Ritual", erzählte Kabarettistin Monika Gruber. Sie kam in leuchtendem Blau: "Ich bin hier, da ich Mode liebe. Ich wollte mal schauen, was sich in dieser Hinsicht in München getan hat und was es Neues gibt."

Auch die Männer waren zahlreich vertreten. Schauspieler August Wittgenstein war für das Opening eigens von Berlin nach München gekommen: "Ich gehe gerne shoppen, bin leider nicht sehr gut im Sparen", erzählte er schmunzelnd. "Mein Mode-Stil ist eher klassisch, aber ich versuche, ein bisschen mutiger zu sein."

Franziska Knuppe stellt klar: "München ist eine Modestadt"

Top-Model Franziska Knuppe stand in einem blauen Traumkleid von "Talbot Runhof" im Blitzlichtgewitter: "München ist auf jeden Fall eine Modestadt. Es ist schön, sich endlich einmal wieder etwas auffälliger und farbenfroher anzuziehen."

Für Simone Mecky-Ballack war es ein Mädelsabend. Sie kam mit einigen Freundinnen – und im Dress in knalligem Orange. "Unglaublich, wer heute alles hier ist", meinte sie. "Viele Menschen, die ich lange nicht gesehen habe. Es ist heute ein Zeichen, dass es jetzt mit Events wieder losgeht."

Welche weiteren Promis bei der Eröffnungsparty im Oberpollinger feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.