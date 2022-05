Model-Agent lästert über Heidi Klums Show "Germany`s Next Topmodel": "Großer Fake"

Aktuell sucht Heidi Klum wieder nach "Germany's Next Topmodel". Doch welche Chancen haben die Kandidatinnen tatsächlich in der Modebranche? Model-Agent Marco Sinervo spricht Klartext.

Am 26. Mai steigt das große Finale von "Germany's Next Topmodel" 2022 in Köln. Selten waren Heidi Klums Nachwuchsmodels so divers wie dieses Jahr. Doch können es die Grazien auf die großen Laufstege der Modeindustrie schaffen? Einer, der es wissen sollte, ist Model-Agent Marco Sinervo. Er hat am professionellen Erfolg der TV-Models seine Zweifel.

Model-Agent über Heidi Klums "Meeedchen": "Keine erfüllt die Bedingungen"

Marco Sinervo ist bereits seit 25 Jahren in der Branche unterwegs, gilt als Entdecker von Superstar Kate Upton und hat mit "MGM Models" eine der erfolgreichsten Model-Agenturen gegründet. Die TV-Show von Heidi Klum sei für ihn "großer Fake", wie er im Gespräch mit "Bunte" erklärt. Für ihn biete GNTM "perfektes Entertainment", aus dem jedoch keine echten Models hervorgehen.

"Heidis Sendung hat das Verständnis vom Modeln verändert", sagt Marco Sinervo über die ProSieben-Sendung. "In den letzten Staffeln war so gut wie alles erlaubt und dabei, was die Gesellschaft bietet." Außerhalb dieser Show-Welt hätten die Model-Anwärterinnen seiner Meinung nach keine Chance auf Erfolg. "Aber keine einzige Kandidatin erfüllt wirklich die Bedingungen, erfolgreich als Model zu arbeiten. Dabei sind die Anforderungen an Größe, Maße, Schönheit, Disziplin auf dem hart umkämpften Markt die gleichen wie früher."

Was machen die GNTM-Models heute?

Tatsächlich arbeiten viele ehemaligen GNTM-Teilnehmerinnen heute als Influencerinnen (Stefanie Giesinger), Schauspielerinnen (Larissa Marolt) oder Moderatorinnen (Rebecca Mir). Andere findet man später im Trash-TV wieder (Zoe Saip, Theresia Fischer). Es gibt aber auch Ausnahmen, wie Sarina Nowak. Die 28-Jährige lebt mittlerweile in den USA und hat sich eine internationale Karriere als Curvy-Model aufgebaut.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Für Marco Sinervo ist das Aussehen zwar die Voraussetzung für eine Model-Laufbahn, aber auch andere Aspekte seien wichtig: "Natürlich gehören auch Disziplin und Fleiß dazu. Bereit sein, zu reisen, Zeit zu investieren, recht spartanisch zu leben. Bei vielen Partys auch mal nein sagen, weil man am nächsten Morgen sein Bestes geben muss."