Krisengerüchte um Jenny Elvers und Marc Terenzi: Steht die Liebe wieder vor dem Aus?

Jenny Elvers und Marc Terenzi sind das Überraschungs-Promi-Pärchen 2022. Doch kurz nach Bekanntwerden der neuen Liebe gibt es Spekulationen um eine Krise. Stehen die beiden etwa kurz vor einer Trennung?

Ist die neue Liebe schon vorbei? Jenny Elvers und Marc Terenzi sollen in einer Krise stecken.

Dass eine Liebe, die im Kosmos des Trash-TVs begann, oft nicht sehr langlebig ist, haben schon einige prominente Beispiele in der Vergangenheit bewiesen. Blüht dieses Schicksal jetzt auch Jenny Elvers und Marc Terenzi?

Jenny Elvers und Marc Terenzi: Zum Geburtstag getrennt

Das neue VIP-Traumpaar hat seine Beziehung erst im März 2022 öffentlich gemacht. Obwohl sich Jenny Elvers und Marc Terenzi schon seit Jahren kennen, hat es erst bei den Dreharbeiten zu der Sat.1-Show "Club der guten Laune" gefunkt. Dabei sah es kurzzeitig sogar aus, als würde der Ex von Sarah Connor mit Cora Schumacher, die ebenfalls Kandidatin der Sendung ist, anbandeln. Letztendlich konnte Jenny bei ihm landen. Die neue Liebe soll jedoch bereits kriseln.

Am Mittwoch (11. Mai) feiert Jenny Elvers ihren 50. Geburtstag. Statt den Tag mit seiner Freundin zu verbringen, zeigt sich Marc Terenzi in seiner Instagram-Story auf Mallorca. Wie " " berichtet, hätte die Schauspielerin ihren Freund begleiten sollen, es sei sogar eine gemeinsame Doku-Soap geplant gewesen. Doch jetzt feiert Jenny ihren Ehrentag offenbar mit Freunden und Familie in Deutschland.

Steht die Beziehung von Marc Terenzi und Jenny Elvers vor dem Aus?

Eine Freundin des Paares erklärt, was hinter den Krisengerüchten steckt: "Ihre Liebe funktioniert nicht im Alltag. Jenny und Marc sehen sich ein paar Tage nicht." Doch komplett vorbei soll die frische Beziehung noch nicht sein. "Dann will Jenny auf ihr Herz hören, ob sie als Paar noch eine Chance haben."

Auch wenn Marc Terenzi seine Freundin aktuell nicht sehen kann, soll er sich weiterhin um die Beziehung bemühen. In seiner Instagram-Story hat er Jenny Elvers süße Geburtstagsgrüße geschickt. "An die aufregendste Frau", schreibt er zu einem gemeinsamen Foto. "Happy 50th bday. Du bist einzigartig... und du bringst mich zum Lächeln... und das ist alles."

Ob Marc Terenzi Jenny Elvers mit diesen rührenden Worten begeistern kann? Bislang haben sich die beiden noch nicht zu einer möglichen Trennung öffentlich geäußert.