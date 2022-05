Schockierende Worte: Marc Terenzi berichtet von Alkohol- und Drogen-Eskapaden

Bereits vor Jahren hat Marc Terenzi sich seine Probleme mit Alkohol und Drogen eingestanden. Doch wie schlimm es um ihn tatsächlich stand, berichtet er jetzt in der Trash-Show "Club der guten Laune".

Hier mal ein Gläschen Champagner, dort mal einen kleinen Shot: Das Leben (und der Beruf) eines Party-Promis besteht fast hauptsächlich aus feiern. Wie schnell man dabei in eine Abwärtsspirale geraten kann, hat Marc Terenzi am eigenen Leib erfahren. In der Sat.1-Show "Club der guten Laune" hat der Ex von Sarah Connor über seine dunkle Zeit gesprochen und mit seinen offenen Worten schockiert.

Marc Terenzi hat "zu viel gefeiert"

Bereits 2019 offenbarte der Sänger und Entertainer, dass er alkoholabhängig sei. In seinen schlimmsten Phasen habe er bis zu zwei Flaschen Wodka täglich getrunken. Seine Vergangenheit will er aktuell auch seinen Promi-Mitstreitern im "Club der guten Laune" nicht verheimlichen und berichtet von schlimmen Abstürzen.

"Ich war jung und ich hatte ein krasses Leben gehabt", sagt Marc Terenzi im Gespräch mit Ex-Dschungelkönig Joey Heindle. Für ihn sei es normal gewesen, an einem Abend über 1.000 Euro auf den Kopf zu hauen. Dabei sei er jedoch in einen Teufelskreis geraten. "Ich habe viel gearbeitet und war viel unterwegs, habe zu viel gefeiert, und ich musste am nächsten Tag wieder aufstehen und auf die Bühne." Um zu funktionieren, habe er immer öfter auf Alkohol und sogar Drogen zurückgegriffen.

Einziger Ausweg für Marc Terenzi war Alkohol- und Drogen-Abstinenz

Freunde und Bekannte hätten zwar bemerkt, dass es Marc Terenzi damals nicht gut ging, doch außer seinem Manager habe ihn niemand darauf angesprochen oder ihm Hilfe angeboten. Schließlich habe sich der Sänger professionelle Hilfe in einer Klinik gesucht. "Es war schlimmer, als ich rausgekommen bin. Ich weiß nicht, wieso. Ich war zu Hause und hatte gar kein Gefühl mehr", berichtet er über diese schwere Zeit. "Ich war nicht depressiv, ich war nicht glücklich, ich war gar nichts. Ich fühlte gar nichts mehr."

Dennoch beschloss der Ex-Mann von Sarah Connor, ein Jahr lang komplett auf Alkohol und Drogen zu verzichten. Diese Entscheidung habe ihm das Leben gerettet, wie er betont. "Und so habe ich einfach für mich allein zu Hause beschlossen: Ich versuche es ein Jahr ohne. Wenn ich es nicht mache, gehe ich zurück und es wird schlimmer, bis ich sterbe." Nach drei Monaten habe er sich "so gut" gefühlt, dass er gewusst habe, es schaffen zu können.

Inzwischen ist Marc Terenzi trocken und clean. Das habe er aber nur erreichen können, indem er sich von falschen Freunden und seinem Umfeld trennte. In der Show "Club der guten Laune" traf der Sänger auch auf Jenny Elvers, mit der er heute liiert ist. Doch nur wenige Monate nach dem Liebes-Outing gibt es schon Gerüchte um eine Krise.