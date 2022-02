Désirée Nick lästert über Gesicht von Katja Burkard

Kabarettistin Désirée Nick hat Katja Burkard zu ihrem erfolgreichen Podcast-Talk "Lose Luder" eingeladen. Doch die RTL-Moderatorin habe nie geantwortet. Zeit für eine Abrechnung, findet die spitzeste Zunge Deutschlands: "Ich wollte mal, dass sie 50 Minuten ins Mikro lispelt."

Bereits zum zweiten Mal darf Naddel am Podcast-Mikrofon von Désirée Nick Platz nehmen. Die beiden Promi-Ladys verbindet seit ihrer Dschungelcamp-Teilnahme im Jahr 2004 eine enge Freundschaft. Bei "Lose Luder" packen die beiden aus – über Olivia Jones, Dieter Bohlen, Verona Pooth, Janina Youssefian und Katja Burkard.

Olivia Jones, Ilka Bessin und Katja Burkard haben Désirée Nick abgesagt

Nick hatte ursprünglich auch Olivia Jones "für eine Aussprache" eingeladen. Doch die Dragqueen habe nie geantwortet. Seit Jahren soll zwischen beiden eine tiefe Feindschaft bestehen. Während Nick immer wieder gegen Jones lästert, kommentiert die Hamburgerin fiese Statements oder Gerüchte nicht. Offensichtlich kann es die 65-jährige Désirée Nick nicht leiden, wenn man sich nicht auf ein Wortgefecht mit ihr einlässt, sich nicht der Situation stellt und eine Einladung feige verstreichen lässt. Denn auch gegen "Punkt 12"-Moderatorin Katja Burkard feuert die Kabarettistin im Talk mit Naddel.

"Weißt du, wer mir auch nicht geantwortet hat? Katja Burkard!", so Désirée Nick entsetzt. Auch an die Moderatorin habe die Brandenburgerin eine Einladung verschickt. "Ich wollte mal, dass sie 50 Minuten ins Mikro lispelt", so Désirée Nick zynisch. Während Naddel über Verona Pooths verändertes Gesicht lästert, schießt Nick gegen das Aussehen von Katja Burkard. Es geht um Falten-Killer wie Botox und Hyaluron.

Trotz Botox und Hyaluron: "Du siehst trotzdem das Alter"

"Weißt du, was das Erschütternde ist? Du siehst trotzdem das Alter", meint Nick über Frauen, die sich beim Beauty-Doc "bis zum Anschlag" behandeln lassen. Katja Burkard, so die Kabarettistin im Podimo-Podcast weiter, "hat ja wirklich keine Falte und alles ist getuned und zurechtgerückt".

Dschungel-Natter Nick setzt einen drauf: "Ob das die Burkard, Feldbusch oder Zietlow ist: Du siehst das Alter! Das ist eine völlige Fehleinschätzung zu glauben, dass durch ein straffes Gesicht das Alter weggebügelt wird. Du merkst es an der Haltung, am Gestus, an der Sprache, an der Art und an den Augen." Nicks augenscheinliches Fazit: "Damit meine ich nicht ein Lifting, sondern es sind der Blick, die Ausstrahlung und die Aura", die das wahre Alter verraten würden.

Es ist übrigens auch Désirée Nick selbst, die immer wieder Ageism anprangert. Sie will seit längerer Zeit auf Altersdiskriminierung - und das Bewusstsein dafür - aufmerksam machen.