Zusammenbruch bei Dschungel-Show: Warum sind Désirée Nick und Olivia Jones zerstritten?

Während einer TV-Aufzeichnung für eine RTL-Dschungelsendung erleidet Désirée Nick einen Zusammenbruch. Sie kommt ins Krankenhaus. Angeblich wusste die Berliner Kabarettistin nicht, dass sie auf Moderatorin Olivia Jones trifft. Seit Jahren sollen sie Streit haben. Fans fragen sich, was vorgefallen ist...

Désirée Nick (65) ist während Dreharbeiten zu einer neuen RTL-Sendung zusammengebrochen und wurde ins Krankenhaus gebracht. "Ich habe einen kompletten Filmriss", erklärte die Entertainerin am Samstag in "Bild". "Mein Herz schlug nur noch mit 30 Schlägen pro Minute. Normal sind 90. Das steht für eine unendliche psychische Belastung. Mir ist also fast das Herz stehen geblieben."

Eine Nacht blieb sie im Krankenhaus - "nur aus Sicherheitsgründen". Ihr Sohn kam extra aus London eingeflogen und fuhr sie dann zurück in ihr Haus. Sie habe den Zusammenbruch selbst nicht klar erlebt, wisse aber, warum es passiert sei, erklärte Nick weiter.

Olivia Jones war die Moderatorin - zu viel für Désirée Nick

"Das war psychosomatisch, ein Schwächeanfall aus Selbstschutz. Die Ärzte haben mir auch gesagt, dass es so etwas gibt." Bei dem RTL-Dreh sei ihr nicht klar gewesen, "wie diese Show genau läuft. Vor allem wer das moderiert". Sie habe nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass Olivia Jones (52), mit der sie laut eigenen Angaben auf Kriegsfuß stehen soll, durch die Sendung führen wird. Ein RTL-Sprecher dagegen sagte, dass Nick Anfang des Jahres darüber informiert wurde, dass Jones die Show moderiere.

Das steckt hinter "Das Klassentreffen der Dschungelstars - Jetzt wird ausgepackt!"

Zuvor war bekannt geworden, dass Nick bei Aufzeichnungen zu der Sendung "Das Klassentreffen der Dschungelstars - Jetzt wird ausgepackt!" in der Nähe von Köln einen Schwächeanfall erlitten hatte. Der Vorab-Dreh sei abgebrochen worden, der Hauptdreh und die Produktion des Formats gehe allerdings weiter, erklärte der Sender RTL. Die Show wird am 23. Januar ab 20:15 Uhr ausgestrahlt. Ehemalige Teilnehmer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" treffen sich für die Sendung mit Moderatorin Olivia Jones. Neben Rückblicken auf vergangene Staffeln schwelgen die Promis in Erinnerungen an die Zeit im Dschungelcamp.

Jahrelanger Streit zwischen Olivia Jones und Désirée Nick

"Olivia Jones hat es sich zur Aufgabe gemacht, mich schlechtzumachen. Sie beschimpft mich massiv seit 18 Jahren. Das ist ihre Mission und ihr Antrieb," so Nick. Und weiter: "Sie meint, dass ich Travestie-Stars nachmache." Was genau hinter dem Streit steckt, wissen wohl nur die beiden. Olivia Jones wollte sich auf Anfrage nicht äußern.