"Schwächeanfall": Désirée Nick bei TV-Dreh zusammengebrochen

Désirée Nick hat bei den Dreharbeiten für eine kommende RTL-Show einen "Schwächeanfall" erlitten. Sie werde im Krankenhaus untersucht.

Während Dreharbeiten zu einer neun RTL-Sendung soll Désirée Nick (65) zusammengebrochen sein. . Bei Aufzeichnungen zu der Sendung "Das Klassentreffen der Dschungelstars - Jetzt wird ausgepackt!" in der Nähe von Köln habe die 65-Jährige einen Schwächeanfall erlitten. Daraufhin sei Nick in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Hauptdreh geht weiter

Wie es dem Allroundtalent unter den deutschen TV-Stars derzeit gehe, sei nicht bekannt. "Sie hatte einen Schwächeanfall und bleibt für weitere Untersuchungen im Krankenhaus", bestätigte demnach auch Nicks Manager dem Sender.

Wie es weiter heißt, sei dieser Vorab-Dreh abgebrochen worden. Der Hauptdreh und die Produktion des Formats gehe allerdings weiter, erklärt der Sender. RTL zeigt "Das Klassentreffen der Dschungelstars - Jetzt wird ausgepackt!" am 23. Januar ab 20:15 Uhr. Ehemalige Teilnehmer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" treffen sich für die Sendung mit Moderatorin Olivia Jones (52). Neben Rückblicken auf vergangene Staffeln schwelgen die Promis in Erinnerungen an die Zeit im Dschungelcamp.