Das Quoten-Duell: "DSDS" vs. "The Masked Singer": Wer holt sich den Zuschauer-Sieg?

Samstag, 20.15 Uhr: Es wird wieder gesungen, gevotet und geraten. "DSDS" und "The Masked Singer" liefen parallel und konkurrierten um die Zuschauerzahlen.

Quoten-Duell am Samstag um 20.15 Uhr – Musik-Fans hatten die Qual der Wahl: Die Teilnehmenden von "The Masked Singer" und "DSDS" sangen um die Gunst der Zuschauer. Eine der Sendungen hatte sowohl bei der werberelevanten Zielgruppe als auch bei den Gesamtzuschauerzahlen die Nase vorn.

"The Masked Singer" holt sich den Quotensieg

"DSDS" sorgte am Samstagabend mit der Ankündigung einer weiteren Staffel zwar für Schlagzeilen, lag bei den Zuschauerzahlen aber hinter "The Masked Singer". Das fröhliche Promi-Raten sahen sich 0,96 Millionen Zuschauer in der werberelevanten Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren Jahren an. Damit sicherte sich ProSieben eine Quote von 17,9 Prozent.

Die Casting-Show rund um Pop-Titan Dieter Bohlen schaffte es auf Zuschauerzahlen von 0,51 Millionen in der werberelevanten Zielgruppe und einer Quote von 10,2 Prozent.

Gesamtpublikum: ProSieben liegt vorne

Auch bei den Gesamtzuschauern ab 3 Jahren lag "The Masked Singer" vorne. 2,14 Millionen Menschen (8,8 Prozent) verfolgten, welcher Promi die Maske fallen lassen musste.

Die erste Live-Show der aktuellen "DSDS"-Staffel verfolgten 2,02 Millionen Zuschauer des Gesamtpublikums. ProSieben konnte den Samstagabend also zahlenmäßig für sich verbuchen.