Daniela Katzenberger bricht Kontakt mit Fans ab: "Keine Kraft mehr"

Was ist los bei Daniela Katzenberger? Die Reality-TV-Darstellerin verabschiedet sich mit einer kurzen Nachricht von ihren Fans und Followern in eine Auszeit. In den letzten Monaten war bei ihr jede Menge geboten.

03. August 2023 - 12:44 Uhr | AZ

Daniela Katzenberger wird vorerst etwas kürzer treten. © BrauerPhotos / J.Reetz