Cora Schumacher ist frisch verliebt: Wer ist der neue Freund der Rennfahrer-Ex?

Bei den Promis liegt Liebe in der Luft, jetzt hat es auch Cora Schumacher erwischt. Die Ex von Ralf Schumacher soll einen neuen Freund haben. Wer ist der Mann an ihrer Seite?

21. Mai 2022 - 17:49 Uhr | AZ

Cora Schumacher ist wieder vergeben, die Rennfahrer-Ex hat einen neuen Freund. © BrauerPhotos / J.Reetz