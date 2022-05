Cora Schumacher im All? Rennfahrer-Ex will Astronautin werden

Das sind ambitionierte Pläne, die Cora Schumacher aktuell schmiedet. Die Ex von Ralf Schumacher will ins Weltall fliegen und soll sogar schon Kontakt zu Raumfahrtbehörden aufgenommen haben.

Ist das ein Witz oder tatsächlich ihr Ernst? Cora Schumacher will Astronautin werden. Damit wäre sie wohl die erste Trash-TV-Darstellerin, die im Weltall umherschwebt. Wie kommt sie nur auf diese Idee?

Cora Schumacher will Astronauten-Ausbildung machen

Cora Schumacher ist bekannt für ihre große Klappe, die sie schon in Formaten wie "Promi Big Brother" und "Club der guten Laune" präsentiert hat. Doch mit dem Vorhaben, ins All zu fliegen, scheint sie es ernst zu meinen, wie sie im Gespräch mit " " verraten hat. Sie habe sogar schon einige Raumfahrtbehörden kontaktiert. "Wir haben auch schon darüber gesprochen, eine Astronauten-Ausbildung zu machen."

Warum will Cora Schumacher ins Weltall fliegen?

Ihre Beweggründe für den außergewöhnlichen Ausflug versteht Cora Schumacher allerdings selbst nicht so ganz. "Ich habe keine Ahnung, was mich antreibt. Vielleicht bin ich einfach nicht von dieser Erde", sagt sie dazu. "Es ist eine Liebe zum Universum, das kann ich nicht in Worte fassen." Mit Kritik an ihrem Vorhaben rechnet Cora Schumacher schon jetzt. "Man kann sich ja vorstellen, dass das wahrscheinlich polarisiert, dass gerade eine so extrovertierte junge Dame wie ich ins All möchte. Da denkt jeder, die hat einen Knall."

Für das nötige Kleingeld wäre ein Ausflug in unendliche Weiten kein unmögliches Vorhaben, immerhin wollen Elon Musk, Richard Branson und Jeff Bezos den Weltraum für Touristen zugänglich machen. Doch das kostet ein kleines Vermögen: Für etwa 400.000 Euro kann man sich ein Ticket für das private Weltraumunternehmen Virgin Galactic sichern.