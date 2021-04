Charles weint um seinen Vater Philip: Tränen am Blumenmeer

Prinz Charles besuchte mit Ehefrau Camilla am Donnerstag die Gärten von Marlborough House, um die Blumen und Botschaften zu betrachten, die vor dem Buckingham Palast nach dem Tod des Herzogs von Edinburgh hinterlassen wurden.

Die britische Königsfamilie bereitet sich auf die Trauerfeier von Prinz Philip an diesem Samstag vor. Prinz Charles (72) und seine Frau Herzogin Camilla (73) besichtigten am Donnerstag die Blumen und Beileidskarten, die am Buckingham Palast abgelegt wurden.

Prinz Charles weint um seinen geliebten Vater Philip

Als Thronfolger Charles das Blumenmeer sieht, welches das trauernde Volk hinterlassen hat, kommen ihm die Tränen. Die vielen Blumensträuße, Briefe und Beileidskarten liegen jetzt gesammelt in den Gärten des Marlborough House.

"Mein lieber Papa war ein ganz besonderer Mensch, der glaube ich vor allem überwältigt wäre von der Reaktion und den bewegenden Dingen, die über ihn gesagt wurden", sagte Prinz Charles nach dem Tod seines Vaters.

Prinz Philip: Proben für Trauerfeier am Samstag laufen

Derweil laufen die Proben und Sicherheitsoperationen für den reibungslosen Ablauf der Trauer-Zeremonie am Samstag. Nach Angaben der Polizei war ein Mann in der Nähe des Buckingham Palastes mit einer Axt festgenommen worden. Der Hintergrund blieb zunächst unklar. In Windsor, wo die Beisetzung von Prinz Philip stattfinden wird, durchkämmten Spezialeinheiten bereits Mülleimer, Briefkästen und Telefonzellen auf der Suche nach verdächtigen Gegenständen.