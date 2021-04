Prinz Charles erinnert an Prinz Philip mit bewegendem Video

Prinz Charles hat bei Instagram ein Video geteilt, das bewegende gemeinsame Momentaufnahmen aus seinem Leben und dem seines verstorbenen Vaters Prinz Philip zeigt.

Das britische Königshaus hat auf dem Instagram-Account von Prinz Charles (72) und dessen Ehefrau Herzogin Camilla (73) , der zahlreiche Fotos von Momenten des Thronfolgers mit seinem Vater Prinz Philip (1921-2021) zeigt. Darunter befinden sich Bilder aus den vergangenen Jahren, andere zeigen den 72-Jährigen und seinen verstorbenen Vater vor mehreren Dekaden. Auch Fotos aus der Jugend und Kindheit von Charles sind dabei. Der Zusammenschnitt an Aufnahmen ist mit emotionaler Musik unterlegt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

In einem begleitenden Kommentar wiederholt Charles Worte, die er bereits kurz nach dem Bekanntwerden des Todes von Prinz Philip geäußert hatte. Sein Vater habe in den vergangenen 70 Jahren gegenüber seiner Ehefrau, Queen Elizabeth II. (94), seiner Familie, dem Land und dem ganzen Commonwealth einen bemerkenswerten Dienst geleistet: "Mein lieber Papa war eine ganz besondere Person."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Unterstützter von fast 1.000 Organisationen

Um vor allem diese Hingabe an die Menschen zu verdeutlichten, heißt es in dem Beitrag, dass Philip im Laufe seines Lebens 992 unterschiedliche Organisationen unterstützt habe - egal ob als deren Präsident, Schirmherr, Ehrenmitglied oder in einer anderweitigen Rolle. Besonders aktiv gewesen sei der Verstorbene in Bereichen wie wissenschaftlicher und technischer Forschung, dem Wohlergehen junger Menschen, der Erziehung, dem Umweltschutz und der Ermunterung zum Sport.