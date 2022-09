Charles ist schon jetzt König: Wie ist der weitere Ablauf bis zur Krönung?

Die Queen ist tot, lang lebe der König. Mit dem Tod von Königin Elizabeth II. ist automatisch Thronfolger Prinz Charles der neue König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Er ist seit dem 8. September 2022 König Charles III.. Die offizielle Krönung findet erst später statt. Wie ist der Ablauf?

Am Donnerstagnachmittag starb Queen Elizabeth II. mit 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz auf Schloss Balmoral. Eine zwölftägige Trauerzeit beginnt.

Nach Tod der Queen: Wie wird Prinz Charles zum König?

Mit ihrem Tod nach einer unfassbaren Rekord-Regentschaft von 70 Jahren und 214 Tagen ist eine Zeitenwende angebrochen. Ihr ältester Sohn Prinz Charles ist jetzt König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Der 73-Jährige wird nun den Titel Seine Majestät, König Charles III. tragen. Das bestätige Liz Truss, die neue britische Premierministerin.

Todesursache von Königin Elizabeth II.: Woran starb die Queen?

Schon seit dem vergangenen Jahr sorgte sich die Öffentlichkeit um die Queen. Als im April 2021, mitten in der Corona-Pandemie, ihr geliebter Ehemann mit 99 Jahren starb, zog sich die Königin zurück. 73 Jahre war sie mit Prinz Philip verheiratet. Seinen Tod hat sie nie verkraftet, sagen royale Insider. Seit Herbst 2021 nutzte sie auch bei öffentlichen Terminen einen Gehstock.

Als die Queen Anfang 2022 an Corona erkrankte, stand sie unter ärztlicher Dauerbeobachtung. Zwar hatte sie nur leichte Symptome, aber seit der Infektion leide sie unter Kraftlosigkeit und Müdigkeit, hieß es. Die Queen ist mit 96 Jahren vermutlich an Altersschwäche gestorben.

Beerdigung und Bestattung der Queen am 17. September?

An Tag zehn der Trauerzeit wird Königin Elizabeth II. in der König-Georg-VI.-Gedenkkapelle auf Schloss Windsor bestattet. Offiziell ist noch kein Datum bekannt. Es dürfte allerdings der 17. oder 18. September werden.

Charles trauert und gibt erstes Statement ab

König Charles, der am Totenbett seiner Mutter war, veröffentlichte am Abend ein Statement auf Twitter: "Der Tod meiner geliebten Mutter, Ihrer Majestät der Königin, ist für mich und alle Mitglieder meiner Familie ein Moment der größten Trauer. Wir trauern zutiefst über das Ableben einer geschätzten Herrscherin und einer sehr geliebten Mutter." Und weiter: "Ich weiß, dass ihr Verlust im ganzen Land, im Königreich und im Commonwealth sowie bei unzähligen Menschen auf der ganzen Welt tief empfunden werden wird. In dieser Zeit der Trauer und des Wandels werden meine Familie und ich getröstet und gestärkt durch das Wissen um den Respekt und die tiefe Zuneigung, die der Königin weithin entgegengebracht wurde."

König Charles besteigt den Thron

Prinz Charles wird einen Tag nach dem Ableben der Queen um 10 Uhr als neuer König ausgerufen. Charles' Inthronisierung hat das Codewort: "Spring Tide" (Springflut). Er verspricht, sein Leben lang für die Krone Dienst zu leisten. Zu diesem Vorgang werden eine Proklamation verlesen und ein Schwur geleistet. Dafür reist er am Freitag nach London.

Am Nachmittag empfängt er die Premierministerin zur ersten Audienz. An Tag drei wird Charles gemeinsam mit Ehefrau Camilla eine Reise durch das Vereinigte Königreich antreten.

Datum noch unbekannt: Krönung von Charles in Westminster Abbey in ein paar Monaten

Die offizielle Krönung wird erst Monate nach der Thronbesteigung in der Westminster Abbey stattfinden. Dabei soll die Krönung von Charles deutlich anders werden als die seiner Mutter im Jahr 1953. "Die Zeremonie wird kürzer, kleiner und weniger teuer ablaufen", zitiert "Daily Mail" eine Quelle aus dem britischen Königshaus. Camilla, als Gemahlin des Königs, wird ebenfalls während der Zeremonie gekrönt. Sie ist "Queen Consort".

Eine Krönung ist übrigens nicht erforderlich, um König zu werden. Edward VIII. regierte 1936 als König, ohne jemals gekrönt worden zu sein.