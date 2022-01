Cathy und Mats Hummels feiern Silvester gemeinsam in Dubai

Mats und Cathy Hummels machen mit Söhnchen Ludwig gerade Urlaub in Dubai. Dort verbrachte die Familie auch Silvester gemeinsam.

Das Jahr 2021 ist Geschichte. Doch bevor es so weit war, ließen viele Promis das Jahr feierlich ausklingen. So auch Cathy Hummels, die sich derzeit mit Mats und dem gemeinsamen Sohn Ludwig in Dubai aufhält.

Cathy Hummels teilt Familienbild

Den Silvesterabend feierte das Trio gemeinsam mit einer Freundin der Influencerin, Cathy Hummels teilte später ein Foto der Familie bei Instagram.

Mats sitzt neben dem dreijährigen Ludwig, Cathy steht hinter ihnen, alle drei strahlen bis über beide Ohren. Dazu schrieb die 33-Jährige: "Happy New Year 2022" und dazu ein Zitat von Buddha auf Englisch: "Egal wie schwer die Vergangenheit war, man kann immer von vorne beginnen."

Auch Weihnachten haben Cathy und Mats bereits zusammen verbracht - ganz untraditionell in einem Münchner Hotel.