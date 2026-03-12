Cathy Hummels haderte zunächst mit dem geteilten Sorgerecht ihres Sohns Ludwig. Doch heute fühlt es sich für sie richtig an, das Kind zeitweise an den Vater Mats Hummels abzugeben. Sie verrät zudem, warum die Beziehung mit ihrem Ex-Mann bei der Partnersuche eine Rolle spielt.

Cathy (38) und Mats Hummels (37) sind gleichermaßen an der Erziehung von Sohn Ludwig (8) beteiligt. Das Ex-Paar teilt sich das Sorgerecht um das gemeinsame Kind, seit Mats wieder in München wohnt. Im Rahmen eines 50/50-Erziehungsmodells lebt Ludwig abwechselnd beim Vater und der Mutter. Wie denkt Cathy Hummels heute darüber?

Cathy Hummels gibt Sohn Ludwig ab: "Ich profitiere davon"

Die Münchnerin über ihr Privatleben: "Ihr wisst ja, dass ich mir seit letztem Jahr das gemeinsame Sorgerecht mit meinem Ex-Mann teile. Das heißt, Ludwig ist immer eine Woche bei ihm und eine Woche bei mir."

Hummels meint in dem Instagram-Posting, ihr sei es am Anfang sehr schwergefallen, ihren Sohn regelmäßig an Mats abgeben zu müssen. Das betonte die einstige Spielerfrau bereits im vergangenen Juli."Ich muss noch lernen, damit umzugehen", lautete ihr klares Urteil. Doch heute scheint sie sich schon deutlich mehr mit dem 50/50-Erziehungsmodell abgefunden zu haben: "Mittlerweile habe ich das Gefühl, ich profitiere davon."

Warum Abmachung mit Ex Mats Hummels das Richtige ist

Jetzt fühlt es sich für Cathy Hummels richtig an, ihren Sohn zeitweise abzugeben: "Weil ich mich auch mal auf mein Privatleben konzentrieren kann." Ludwig im Rahmen eines 50/50-Erziehungsmodells großzuziehen, ist für die Münchnerin aus heutiger Sicht wohl eine gute Entscheidung gewesen. Ihr Ex Mats sieht das ähnlich. Vor wenigen Tagen schwärmte der 37-Jährige: "Ich habe ja einen Sohn, der die Hälfte der Zeit bei mir verbringt. Diese Tage sind dann natürlich komplett durchstrukturiert. Das ist schön, und ich genieße es sehr."

Cathy Hummels über Partnersuche: Warum Beziehung mit Ex Mats eine Rolle spielt

Während Mats Hummels nach der Trennung von seiner Ex-Frau eine neue Liebe fand, geht Cathy seither als Single durchs Leben. Das soll nicht für immer so bleiben, wie die 38-Jährige klarstellt: "Ich gehe hin und wieder auf Dates. Aber Mr. Right war noch nicht dabei. Auch aus dem Grund, weil ich einfach sehr picky bin." Hummels meint, ihre einstige Beziehung mit Mats spiele eine Rolle bei der Partnersuche: "Wenn man schon mal verheiratet war, und wenn man auch ein Kind hat, bringt man einfach schon eine gewisse Lebenserfahrung mit sich. Das heißt: Ich weiß, was ich will, und ich weiß definitiv, was ich nicht mehr will."

Das wünscht sich Cathy Hummels in einer Beziehung

Hummels wünsche sich einen "ehrlichen, aufrichtigen Menschen an der Seite", mit dem sie "ein Team sein kann". Manche Bekanntschaften klingen wohl vielversprechend: "Es gibt da auch Kandidaten, die ich durchaus interessant finde. Aber ich brauche einfach ein bisschen Zeit." Cathy Hummels kommt ins Schwärmen: "Ich verliebe mich in das Herz. Ich lerne Männer kennen und mein Herz öffnet sich immer mehr." Ob sich die Münchnerin noch in diesem Jahr mit einem neuen Partner an der Seite zeigen wird? Die Fans dürfen gespannt sein...