Beim Auftritt mit Freundin Nicola Cavanis: Mats Hummels spricht über unerwartete Beziehung

Mats Hummels und seine Freundin Nicola Cavanis zogen bei einem Pärchenauftritt in Berlin alle Blicke auf sich. Hummels gewährte zudem einen privaten Einblick und sprach über eine unerwartete Beziehung.

Mats Hummels (36) und seine Freundin Nicola Cavanis (26) feierten in Berlin einen innigen Pärchenauftritt. Nachdem die Turteltauben noch Mitte November auf den Malediven Sonne getankt hatten, gingen sie jetzt Arm in Arm im Rahmen der "GQ Men of the Year Awards" über den roten Teppich. Im Partnerlook ganz in Schwarz zogen die beiden alle Blicke auf sich.

Mats Hummels mit Freundin bei Preisverleihung: Er spricht über besondere Beziehung

Dass Mats Hummels von seiner Freundin nur in den höchsten Tönen schwärmen kann, machte er in der Vergangenheit bereits deutlich. Auf dem roten Teppich der "GQ Men of the Year Awards" kam er jetzt auf eine Beziehung der anderen Art zu sprechen. Zu den Elevator Boys, einer bekannten fünfköpfigen Influencer-Gruppe, pflegt der einstige Fußballprofi einen engen Draht. "Hier links von mir stehen ein paar Freunde von mir, die Elevator Boys. Ich hoffe, dass wir einen guten Abend haben werden", meinte Hummels im Interview mit " ".

Freundschaft mit Influencer-Gruppe "nicht erwartet"

Mats Hummels verriet zudem: "Wir kennen uns seit ein paar Jahren. Sie sind wirklich gute, nette Jungs." Die Freundschaft mit den Elevator Boys hat er aber einst nicht kommen sehen: "Irgendwie ein Crossover, was ich jetzt vor fünf Jahren nicht erwartet habe. Aber ja, sie sind wirklich tolle Jungs." Warum eine Begegnung oder eine Freundschaft mit den Social-Media-Stars überraschend kam, hält Hummels im RTL-Gespräch geheim.

Tim Schäcker, Julien Brown, Luis Freitag und Bene Schulz von den Elevator Boys im Rahmen der "GQ Men of the Year Awards" in Berlin. Es fehlt Jacob Rott, der ebenfalls Teil der Influencer-Gruppe ist. © imago/Future Image

Der 36-Jährige und die Männergruppe rund um Bene Schulz, Jacob Rott, Julien Brown, Luis Freitag und Tim Schäcker sind sich im Rahmen mehrerer Events bereits über den Weg gelaufen. Der einstige Fußballprofi und die Elevator Boys scheinen brüderlich auf einer Welle zu schwimmen.

Mats Hummels und Thomas Müller: Promi-Freunde unter sich

Mats Hummels pflegt zu vielen weiteren Promis ein freundschaftliches Verhältnis – nicht zuletzt zu Thomas Müller (36). Mit dem Profi-Kicker stand Hummels in den Jahren von 2016 bis 2019 beim FC Bayern München gemeinsam auf dem Fußballplatz.

Mats Hummels und seine Freundin Nicola Cavanis im Rahmen der "GQ Men of the Year Awards" 2025. © imago/Eventpress

Fußballstars sorgen für besonderen Kuschelauftritt

Dass Mats Hummels und Thomas Müller gern zusammen Zeit verbringen, zeigten sie zuletzt im Sommer dieses Jahres. Dabei sorgten die Fußballbegeisterten für einen besonderen Kuschelauftritt. Gemeinsame Kumpelzeiten wurden jedoch seltener, nachdem Müller im August nach Kanada zog. Er unterschrieb einen Vertrag bei dem Fußballklub Vancouver Whitecaps, für den er seit wenigen Monaten regelmäßig Tore schießt.