Mats Hummels über privaten Liebesurlaub mit Freundin Nicola: "Sah nicht so gut aus"

Mats Hummels und seine Freundin Nicola Cavanis waren gemeinsam im Liebesurlaub. Das Paar genoss viele Sonnenstunden auf den Malediven. Doch wie Hummels jetzt verrät, zog er im Paradies auch mal den Kürzeren.

Mats Hummels (36) hat seine Karriere als Profi-Kicker dieses Jahr offiziell beendet. Zuletzt stand er für den italienischen Klub AS Rom auf dem Rasen – nach seinem Fußball-Aus entschied er sich dann, zurück nach München zu ziehen. Die Isar-Metropole nannte Hummels bereits während seiner Zeit beim FC Bayern von 2016 bis 2019 seine Heimat. In München hat er nun auch vermehrt seinen Sohn Ludwig (7) um sich. Mit der Kindesmutter und Ex Cathy (37) einigte sich Mats darauf, den kleinen Bub im Rahmen eines 50/50-Modells zu erziehen. Doch auch der Liebe wegen schlägt Hummels nun (wieder) bayerische Wurzeln. Seine Freundin Nicola Cavanis (26) wohnt ebenfalls in München. Mit dem Model verbringt er viel Zeit – so zuletzt auch im gemeinsamen Liebesurlaub.

Mats Hummels im Liebesurlaub mit Freundin Nicola: "Sah gar nicht so gut aus"

In seinem Podcast " " erzählt Mats Hummels von seinem Urlaub auf den Malediven. Seine Freundin und er ließen sich dort nicht zusammen ablichten. Doch der beiden lassen keinen Zweifel daran, dass sie sich zeitgleich und gemeinsam auf den Malediven befanden. Viel Zweisamkeit war wohl garantiert – zugleich konnte Hummels aber auf seine große Leidenschaft, den Fußball, nicht verzichten. Während des Traumurlaubs stand er mit Einheimischen auf dem Fußballplatz und kickte um die Wette, wie er im Podcast verrät. "Da sah ich schon zwei, drei Mal gar nicht so gut aus", meint Hummels zudem. Worauf spielt er an?

Mats Hummels zieht den Kürzeren: "Kleine, fiese Bewegungen"

Der 36-Jährige erklärt: "Da waren Leute, die so auffällig gut waren. [...] Da waren echt gute Fußballer dabei, ich war wirklich beeindruckt. [...] Die haben auch diese kleinen, fiesen Bewegungen drauf." Mats Hummels lässt demnach durchklingen, dass auch er als einstiger Profi-Kicker mehrmals ausgedribbelt wurde. Die einheimischen Fußballer seien nicht zu unterschätzen gewesen und hätten ihr sportliches Können bewiesen.

Mats Hummels' Freundin Nicola Cavanis. © imago/Maximilian Koch

Mats Hummels gerührt: "Haben mich eingeladen"

"Es hat wirklich Spaß gemacht. Die haben mich eingeladen, mit ihnen zu spielen, dann hab ich gesagt: 'Wenn ich darf, sehr gerne'", betont Hummels in fröhlichem Unterton. Im Podcastgespräch mit seinem Bruder Jonas (35) und Lukas Feldhoff kommt der einstige Profi-Fußballer ins Schwärmen: "Es war kein anderer [Urlauber, d. R.] in der Runde dabei", so Mats Hummels.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Große Ehre für Mats Hummels: "Athlete of the Year"

Zurück in Deutschland hatte Hummels nun direkt einen weiteren Grund zur Freude. . In einem aktuellen Instagram-Posting heißt es hierzu: "Mats Hummels hat dieses Jahr seine außergewöhnliche Karriere beendet und beweist jetzt als Experte [...], dass man [...] nicht nur smart und verständlich Spiele analysieren, sondern dabei auch noch stilvoll aussehen kann." Eine solche Anerkennung dürfte auch für Hummels – der in seinem Leben schon mehrfach ausgezeichnet wurde – keine Selbstverständlichkeit sein.