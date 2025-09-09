Cathy Hummels gesteht Problem mit Wiesn-Event: Fragwürdiger Promi nicht mehr eingeladen

Cathy Hummels' eigenes Wiesn-Event steht bevor. Doch die Planung ist nicht reibungslos verlaufen – Hummels spricht von einem großen Problem. Auch kommt kurz vor Oktoberfest-Start die Erinnerung an einen ungebetenen Promi-Gast aus dem letzten Jahr auf.

Cathy Hummels gesteht, dass es bei der Planung zu ihrem diesjährigen "Wiesn Bummel" zu einem großen Problem kam.

In wenigen Tagen öffnet das größte Volksfest der Welt wieder seine Pforten. Viele Promis hat das Wiesn-Fieber gepackt – so auch Topmodel und TV-Bekanntheit Heidi Klum (52). Die Blondine veranstaltet dieses Jahr zum ersten Mal ihr Wiesn-inspiriertes "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus. Dieses findet zwei Tage vor dem offiziellen Oktoberfest-Start statt. Wie die AZ berichtete, verfolgt Klum damit womöglich ein ganz bestimmtes Ziel.

Während der Wiesn veranstaltet auch Cathy Hummels (37) erneut ihren "Wiesn Bummel". Die Vorfreude ist groß, doch die Unternehmerin gesteht jetzt, dass es bei der Planung zu einem großen Problem kam.

Cathy Hummels gesteht großes Problem vor Wiesn-Event: "Deutlich spürbar"

"Wo sind die Sponsoren hin? Ein Thema, das viele Veranstalter und Medienschaffende aktuell beschäftigt – mich eingeschlossen", verrät Cathy Hummels in einem -Posting. "Mein 'Wiesn Bummel' 2025 steckt in den letzten Zügen und ich weiß jetzt schon: Es wird ein legendärer Tag. Doch eines hat mein Team und mich in der Planungsphase besonders beschäftigt: der zunehmende Druck auf Marketingbudgets. Gerade in der Event- und Medienbranche ist er deutlich spürbar", so die einstige Spielerfrau. Sie betont also unmissverständlich, dass die Planung ihres Events alles andere als reibungslos verlief.

Cathy Hummels im Jahr 2022 während ihres "Wiesn Bummel". Auch dieses Jahr findet das Oktoberfest-VIP-Event der Ex von Mats Hummels wieder statt. © imago/APress

Cathy Hummels verrät Problem: "Wir haben aktuell kein Budget"

Die Ex von Mats Hummels (36) weiß: "Ohne Sponsoren keine Bühne, keine Umsetzung, keine lebendige Eventkultur. Wenn Marken ihre Ausgaben für Marketing und Sponsoring reduzieren, spüren wir Unternehmer das unmittelbar, vor allem bei der Suche nach passenden Partnern. Der Satz: 'Wir haben aktuell kein Budget' fällt derzeit leider allzu oft." Schlussendlich habe die 37-Jährige zwar "großartige Sponsoren für den 'Wiesn Bummel' gewinnen" können – doch das war wohl nicht einfach. Umso glücklicher scheint sie nun, sich sorgenfrei auf ihr Oktoberfest-Event freuen zu dürfen.

Promi-Dame ausgeladen: Bleibt Cathy Hummels standhaft?

Kurz vor dem "Wiesn Bummel" kommt in puncto Promi-Gäste jedoch eine spannende Frage auf. Nach Hummels' Oktoberfest-Event im vergangenen Jahr verriet Cathy gemeinsam mit Schwester Vanessa Fischer, dass sich eine eingeladene Dame völlig daneben benommen habe. Das "bösartige" Verhalten der Promi-Frau habe dazu geführt, dass Hummels sie nie mehr zum "Wiesn Bummel" einladen wolle. Ob sich die 37-Jährige an ihr eigenes Vorhaben beim diesjährigen Wiesn-Event hält?

Cathy Hummels und ihre Schwester Vanessa Fischer beklagten sich über das "bösartige" Verhalten einer Promi-Dame auf dem "Wiesn Bummel" 2024. © imago/Eventpress

Um wen es sich bei der Promi-Frau handelt, hielt Cathy Hummels geheim. Doch die Dame selbst wird sicherlich wissen, dass sie gemeint ist – spätestens dann, wenn sie heuer keine Einladung erhalten hat.