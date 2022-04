Cathy Hummels: Gemeinsames Osterfest mit Mats und Ludwig in Österreich

Trotz der zahlreichen Schlagzeilen und Gerüchte um Cathy Hummels und Ehemann Mats sind die beiden gemeinsam mit Söhnchen Ludwig über Ostern in den Urlaub gefahren. Die Influencerin teilte von dem Trip Fotos bei Instagram.

Schon seit einiger Zeit gibt es um die Ehe von Cathy Hummels und Mats immer wieder Gerüchte: Sind die beiden noch zusammen oder hat sich das Traumpaar getrennt? Zuletzt rückte dann vor allem der Fußballer immer mehr in die Schlagzeilen, gab es um sein Liebesleben viel Verwirrung, nachdem Ex-GNTM-Siegerin Céline Bethmann ein Foto vom gemeinsamen "Dinner-Date" gepostet hatte.

Cathy Hummels zeigt Bilder aus dem Familienurlaub

Auch wenn sich sowohl Cathy Hummels auch als Mats auf Social Media nicht immer zurückhielten, ein offizielles Statement zum Liebes-Status der beiden gibt es bis heute nicht. Dafür nun aber eines, das zeigt: Trotz allem sind sie und Söhnchen Ludwig (4) eine Familie!

Und das Familienfest Ostern verbrachte das Trio nun gemeinsam in Österreich. Bilder vom Kurzurlaub teilte die Influencerin bei Instagram.

Fan von Cathy Hummels: "Weiter so"

Unter die zahlreichen Bilder schrieb Cathy Hummels: "Mein Name ist Hase" und erklärt, dabei handle es sich um eine Caption von Ehemann Mats. "Was bedeutet das?", fragt sie ihre Community.

In den Kommentaren finden sich viele positive Nachrichten. Eine Followerin schreibt: "Das Bild ist einfach mal eine geile Ansage!!! Richtig so!!!" und eine andere findet: "Ihr seid eine tolle Familie! Eine Familie, egal wer sich gegen euch stellt! Weiter so!"