Nach Kritik an Cathy Hummels "Kampf der Realitystars"-Moderation: Jetzt reagiert RTLZWEI

"Kampf der Realitystars" ist am Mittwoch (13. April) in die dritte Staffel gestartet. Seit Anfang an dabei ist auch Cathy Hummels, die als Moderatorin die Trash-Promis durch "Die Stunde der Wahrheit" führt. Doch bereits seit der ersten Folge erhält sie dafür viel öffentliche Schelte und wird als emotionsloser "Roboter" bezeichnet. Wie reagiert der Sender RTLZWEI auf die Zuschauer-Kritik?

Kritik an Moderation von Cathy Hummels: "Langsam, unnatürlich und einschläfernd"

Auf Instagram und Twitter häufen sich negative Kommentare von "Kampf der Realitystars"-Fans, die sich vor allem gegen Cathy Hummels richten. "Tut mir leid, aber Cathy Hummels ist für dieses Format nicht gemacht. Sie redet so langsam, unnatürlich und einschläfernd. In einem anderen Bereich bestimmt super, aber nicht bei so einem explosiven Format", schreibt ein Zuschauer über die Moderatorin.

Auch "DWDL" watscht Cathy Hummels in einer vernichtenden Kritik ab. Zwar sei das Trash-Format selbstironisch und gut gemacht, aber die Münchnerin wirke darin "wie ein Fremdkörper", resümiert Deutschlands größter und erfolgreichster TV-Branchendienst. Sie sei nicht spontan und trage ihren Text in auswendig gelernten Sätzen vor. Ein hartes Urteil für die sonst so erfolgreiche Influencerin.

So schätzt RTLZWEI die "Kampf der Realitystars"-Moderation von Cathy Hummels ein

Jedoch hat Cathy Hummels einen gewichtigen Fürsprecher, der sich trotz der bösen Kommentare schützend vor sie stellt: ihr Arbeitgeber RTLZWEI. Der Sender verteidigt die Münchnerin gegen Kritik von Zuschauern und Branchendienst "DWDL". "Jeder Moderator und jede Moderatorin hat einen individuellen Moderationsstil. Cathy Hummels moderiert das Erfolgsformat 'Kampf der Realitystars' seit der ersten von aktuell drei Staffeln und fühlt den Realitystars in der 'Stunde der Wahrheit' auf den Zahn", erklärt eine Sprecherin gegenüber der AZ.

Cathy Hummels ist erneut die Moderatorin von "Kampf der Realitystars". © RTLZWEI/Paris Tsitsos

Für RTLZWEI ist Cathy Hummels seit ihrem Einstieg in das Trash-Format ein Teil der Sender-Familie, wie stolz betont wird. "Wir freuen uns nicht nur über den erfolgreichen Start von 'KDRS' am gestrigen Mittwochabend, sondern auch darüber, Cathy erneut als Host der Sendung und als Teil der RTLZWEI-Familie bei uns zu haben."

Wird Cathy Hummels weiterhin für "Kampf der Realitystars" moderieren?

Wenn es nach vielen Zuschauern der Trash-Show gehen würde, hätte Cathy Hummels wohl keine Zukunft als Moderatorin, denn in zahlreichen Kommentaren wird eine Neubesetzung gefordert. Plant RTLZWEI auch über die dritte Staffel hinaus eine Zusammenarbeit mit ihr? Die Sendersprecherin gibt sich gegenüber der AZ zurückhaltend: "Alle Infos rund um zukünftige Ausstrahlungen unserer Formate geben wir wie gewohnt rechtzeitig bekannt." Allerdings ist eine Weiterbeschäftigung der Influencerin nach dem großen Lob des Arbeitgebers durchaus denkbar.