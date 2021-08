Cathy Hummels freut sich: "Frei wie ein Vogel"

Was für ein Abenteuer! Cathy Hummels durfte am gestrigen Mittwoch gleich zweimal abheben und sich "frei wie ein Vogel" fühlen. Turbulente Tage liegen hinter der schönen Münchnerin.

Einfach mal loslassen, einfach mal für ein paar Momente abheben – das hat jetzt auch Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels gemacht. Die 33-Jährige besuchte Jochen Schweizer und erlebte zwei aufregende Extremsituationen.

Bodyflying und Fallschirmspringen: Cathy Hummels hebt ab

Cathy Hummels, deren Privatleben mit der angeblichen Trennung von Mats Hummels, derzeit in aller Munde ist, nahm ihren ganzen Mut zusammen und begab sich in die Luft. Zunächst ging es in den Windkanal zum sogenannten Bodyflying. Vier Boden-Ventilatoren sorgten in der Flugkammer dafür, dass Cathy abheben konnte.

Fliegen war Cathy Hummels Kindheitstraum

Und dann wagte sie es sogar noch in waghalsige Höhe. "Heute war ich Fallschirmspringen", so Hummels auf Instagram. Sie veröffentlichte mehrere Fotos auf ihrem Kanal und schreibt total glücklich: "Ich war frei wie ein Vogel. Es war komplett ruhig. Es war himmlisch." Fliegen sei schon immer ein Kindheitstraum von ihr gewesen, sagt die mutige Münchnerin.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Cathy Hummels mit Hinweis auf turbulentes Privatleben

Und erneut spielt Cathy Hummels auf ihr Privatleben an, über das im Moment so viele sprechen. "Das Fliegen macht mehr Spaß als das Fallen. [...] Auch auf das echte Leben übertragen." Was oder wen sie damit meint, darüber rätseln ihre 636.000 Follower in der Kommentarspalte.

Mats Hummels war Bayern-Spieler, als Cathy ihn 2007 kennenlernte

Cathy (damals hieß sie noch Fischer) lernte Fußballer Mats Hummels 2007 kennen. 2015 heirateten die beiden im Bayerischen Hof in München. Drei Jahre später kam der gemeinsame Sohn Ludwig zur Welt.

In den vergangenen Wochen gab Cathy Hummels ihren Fans und Followern noch mehr Einblicke in ihren Alltag und ihr Berufsleben. Sie berichtete auf Instagram von ihren Erlebnissen als Moderatorin bei "Kampf der Realitystars", zeigte Bilder von Schauspieljobs und Gute-Laune-Schnappschüsse aus dem Kroatien-Urlaub. Ihre Botschaft: Ich bin eine vielbeschäftigte erfolgreiche Geschäftsfrau, aber auch fürsorgliche Mutter, die Spaß hat und Lebensfreude versprüht.