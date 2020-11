Caro Robens und Ehemann Andreas: So anders sahen die Bodybuilder früher aus

Caro und Andreas Robens wurden durch die VOX-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannt und haben 2020 "Das Sommerhaus der Stars" gewonnen. Doch wer sind die beiden eigentlich, die mit ihrem muskulösen Äußeren und Tätowierungen auffallen?

Ihr Mann hat das Leben von Caro Robens verändert. Die gelernte Erzieherin lernte ihren Mann Andreas Robens auf Mallorca kennen.

Diese Sendung machte Caro und Andreas Robens bekannt

Die VOX-Sendung "Goodbye Deutschland" hat das Paar berühmt gemacht und begleitet es seit Jahren auf Mallorca. 2020 waren sie in der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen - und gewannen!

Hochzeit bei Caro Robens und Mann Andreas

Vor zehn Jahren beginnt die Geschichte des Bodybuilder-Pärchens. Natürlich auf Mallorca. Caro Robens (Geburtsjahr 1979), wanderte 2003 auf die Baleareninsel aus und jobbte später in der Gastronomie. 2010 arbeitete sie in der Diskothek Oberbayern am Ballermann als Themenkraft. Dort lernte die gelernte Erzieherin ihren späteren Mann Andreas (gebürtig Schmiedeberg), der im Oberbayern an der Kasse arbeitete, kennen. Zwischen den beiden funkte es.

Nur wenige Monate später heirateten die beiden. Früher sah Caro Robens noch ganz anders aus. Für die Hochzeit soll sie mehrere Kilos abgenommen haben. Später lässt sie sich die Brüste operieren. Das VOX-Team begleitet sie während ihrer Brust-OP. Mittlerweile ändert die Bodybuilderin ihren Look ständig. Mal trägt Caro Robens Rasta-Zöpfe, dann zeigt sich sie sich mit blonden Haaren. Auffällig sind die vielen Tattoos. Nicht nur an ihren Tätowierungen scheiden sich die Geister.

Beauty-OP bei Andreas Robens: Der Bodybuilder zeigt Vorher-Nachher-Vergleich

Aber nicht nur mit ihren Muskeln und Tattoos sorgen die Robens für Aufsehen. Das Paar war nach der "Sommerhaus"-Teilnahme beim Schönheits-Doc hat sich unters Messer gelegt. Während Caro ihren Eingriff bereits vor einigen Wochen öffentlich machte, zeigt Andreas erst jetzt das Ergebnis seiner Operation auf Instagram im Vorher-Nachher-Vergleich. Der Bodybuilder hat sich die Schlupflider entfernen lassen.

Seine Fans sind begeistert von dem Beauty-Eingriff und schreiben Kommentare wie "Sehr gut gelungen", "Sieht toll aus" und "Mega Ergebnis".

Zu männlich? Bodybuilderin Caroline Robens wird angegriffen

Immer wieder wird Robens in den sozialen Netzwerken wegen ihres Äußeren angegriffen. Der Vorwurf lautet oft: Caro Robens sieht zu männlich aus. In einer Folge von "Goodbye Deutschland" lässt sich die 41-Jährige am Kopf tätowieren. Das Motiv ist ein Einhorn, das eine Hantel stemmt. Mann Andreas Robens reagiert auf Tattoo seiner Frau Caro eher skeptisch.

Auf Mallorca betreiben die Robens ein Fitnessstudio und ein Restaurant. Das Fitnessstudio von Caro Robens heißt "Iron Gym" und musste während der Corona-Krise kurzzeitig geschlossen werden. Ihr Restaurant "Iron Diner" ist nach eigenen Angaben "Europas erstes Restaurant für gesunde und ausgewogene Fitnessernährung".

Alkohol-Eskalation im RTL-"Sommerhaus"

Bereits in der ersten Folge vom "Sommerhaus" kam es zum Skandal, weil sich der Bodybuilder vor laufenden Kameras betrunken und einen VIP-Kandidaten bedroht hatte.

Ihre prominenten Mitstreiter wollten die beiden dafür als erstes Paar aus der Show werfen. Nach der Nominierungsrunde, die klar für Caro und Andreas entschieden wurde, erfuhren die Kandidaten allerdings, dass niemand das "Sommerhaus" verlassen muss. Am Ende überstanden sie alle Abwahlrunden und fuhren als Sieger nach Hause.

Die Robens: Trennung nach "Sommerhaus"-Aufzeichnung?

Das "Sommerhaus" und die wochenlange Aufzeichnung in Bocholt waren für die Robens eine echte Bewährungsprobe für die Beziehung. Immer wieder knallte es zwischen dem Bodybuilder-Ehepaar. Von Trennung und Scheidung war gar die Rede.

Doch am Beziehungsstatus hat sich auch nach dem "Sommerhaus" nichts geändert. Caro und Andres sind weiterhin ein Paar und bekommen sogar eine eigene Doku-Soap.