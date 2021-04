"Promis unter Palmen"-VIP Calvin Kleinen: Hat er eine Freundin?

Calvin Kleinen nahm schon an diversen Reality-TV-Formaten teil. Doch was ist sonst noch über ihn bekannt? Warum ist Calvin Kleinen berühmt? Hat er derzeit eine Freundin oder ist er Single?

Calvin Kleinen ist seit dem 12. April bei der Reality-Show "Promis unter Palmen" zu sehen und kämpft mit weiteren Promis wie Giulia Siegel, Willi Herren und Melanie Müller um 100.000 Euro. Doch was weiß man über den TV-Star und warum ist er berühmt?

Calvin Kleinen: Vom Mobilfunkmitarbeiter zum Reality-Star

Calvin Kleinen wurde 1992 in der nordrhein-westfälischen Stadt Übach-Palenberg geboren. Vor seinem Durchbruch als Reality-TV-Star arbeitete er als Mobilfunkmitarbeiter bei der Deutschen Telekom.

So kam es zur Trennung mit Freundin Pia

Seinen Sprung in die Welt der TV-Promis schaffte er mit der RTL-Show "Temptation Island", an der er 2019 mit seiner damaligen Freundin Pia teilnahm. Während der Sendung lebten sie in voneinander getrennten Villen mit jeweils zwölf Singles, die alles dafür taten, die beiden zu verführen. Kleinen konnte insbesondere einer Single-Dame nicht widerstehen und sorgte damit für das Beziehungs-Aus.

Roxy ist die Ex-Freundin von Calvin Kleinen

Im Folgejahr nahm er an der VIP-Ausgabe der Show teil, dieses Mal mit Roxy – der Frau, für die er seine damalige Freundin Pia im TV verlassen hatte. Auch in dieser Staffel flirtete Kleinen fleißig mit den Kandidatinnen und sorgte abermals für eine Trennung.

Calvin Kleinen bei "Promis unter Palmen" 2021

Seinen neuesten Trash-TV-Job hat Calvin Kleinen für die Show "Promis unter Palmen" 2021. Dort kämpft er gegen Kandidaten wie Willi Herren, Giulia Siegel und Patricia Blanco um 100.000 Euro.

Karriere: Calvin Kleinen veröffentlicht eigene Musik

Neben seiner Karriere im Reality-TV veröffentlicht der 29-Jährige auch Musik unter dem Pseudonym Calvin92. Seinem ersten Titel "Ich will raus" im Jahr 2016 folgten einige weitere Songs, die er nach seiner Zeit bei "Temptation Island" veröffentlichte.

Hat Calvin Kleinen eine Freundin oder ist er Single?

Nach Kleinens öffentlichen Trennungen im TV wurde es ruhig um seinen Beziehungsstatus. Doch seit einigen Monaten schwärmt er ausgerechnet für Laura Müller, die Ehefrau von Michael Wendler. Unter einem Post von Oliver Pochers Instagram-Format "Bildschirmkontrolle" schrieb er: "Falls sich Laura vom Wendler trennen sollte, sag ihr bitte, dass ich trotz der Talentfreiheit sehr großes Interesse habe, sie zu treffen!" Daraufhin komponierte er ein Liebeslied mit dem Titel "Laura", das er Anfang des Jahres 2021 veröffentlichte.