"Betrunkenes Gefummel" mit Prinz Harry: Ex-Stripperin packt über Nackt-Skandal in Las Vegas aus

Vor zehn Jahren haben Bilder des nackten Prinz Harry einen royalen Skandal ausgelöst. Jetzt spricht eine ehemalige Stripperin über die wilde Nacht in Las Vegas und versteigert sogar ein ganz besonderes Souvenir.

Was in Vegas passiert, bleibt nicht unbedingt in Vegas. Wenn man zur königlichen Familie Großbritanniens gehört, erfährt es sogar die ganze Welt. Das musste Prinz Harry 2012 bei seinem Nackt-Auftritt in der Stadt der Sünde auf die harte Tour lernen. Eine Ex-Stripperin plaudert jetzt Details zu dieser Nacht aus, denn sie ist dem Royal sehr nah gekommen.

Stripperin über Nackt-Skandal von Prinz Harry: "Er war so fertig"

Wie Gott in schuf stand Harry an eine junge Frau gelehnt, sein bestes Stück lediglich mit seinen Händen bedeckt. Es dürfte wohl kaum einen Royal-Fan geben, der diese Bilder vor zehn Jahren nicht gesehen hat. Bei der Aktion war auch Carrie Reichert dabei und hat den Prinzen hautnah erlebt. Die Stripperin sagt zu der skandalösen Nacht im Gespräch mit " ": "Er war ein Gentleman, aber er war so fertig. Der Alkohol hat ihm zugesetzt. Ich war 15 bis 20 Minuten dort."

Diese kurze Zeit hat offenbar für ein Tête-à-Tête mit dem Enkel von Queen Elizabeth ausgereicht, wie Carry Reichert sagt: "Wir haben uns geküsst, er war damals nackt und ziemlich offen. Es war ein betrunkenes Gefummel. Es war nicht romantisch, nur lustig."

Unterhose von Prinz Harry soll versteigert werden

Aus der Nacht hat die heute 43-Jährige ein besonderes Souvenir behalten: Die Unterhose von Prinz Harry. Die soll er ihr offenbar geschenkt haben. Zehn Jahre später will die ehemalige Stripperin das gute Stück inklusive Kleid und Badeanzug, welche sie damals getragen hatte, versteigern. Wie " " berichtet, rechnet Carry Reichert mit einem Erlös von 800.000 Pfund (umgerechnet etwa 950.000 Euro).

Seit der Hochzeit mit Meghan ist es, zumindest was Party-Schlagzeilen angeht, ruhig um Harry geworden. Deshalb gilt die Vegas-Unterhose als Erinnerung an den feiernden Prinzen. "Harry ist so langweilig geworden, das ist wirklich schade", erklärt ein Vertreter der Ex-Stripperin. "Als er in Vegas feierte, liebten ihn alle und seinen Sinn für Humor. Zumindest erinnert diese Hose daran, wie er einmal war… als Harry der lustige Prinz war." Ob Herzogin Meghan darüber genauso denkt? Eher fraglich!