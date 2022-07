Diva-Alarm bei Meghan? Herzogin fordert in Restaurant Sonderbehandlung

Eigentlich wollte Herzogin Meghan mit Prinz Harry einen gemütlichen Abend in einem New Yorker Restaurant verbringen. Doch die Betreiber gingen nicht auf die gesonderten Wünsche der adeligen Ex-Schauspielerin ein, wie Zeugen berichten.

Als Mitglied einer königlichen Familie werden einem fast alle Wünsche umgehend erfüllt. Doch was passiert, wenn der eigene Wille mal nicht durchgesetzt werden kann? Das musste jetzt Herzogin Meghan bei einem Restaurantbesuch lernen.

"Wie eine Prinzessin": Herzogin Meghan glänzt mit Allüren

Am Montag besuchte die ehemalige Schauspielerin mit ihrem Ehemann Prinz Harry eine UN-Veranstaltung zum Gedenken an Nelson Mandela. Danach wollte das Paar beim angesagten Nobel-Italiener "Locanda Verde" speisen, allerdings abgeschottet von neugierigen Blicken. Wie Zeugen dem US-Portal " " berichten, habe sich die Herzogin dabei "wie eine Prinzessin" aufgeführt. "Sie bat die Leute von Locanda Verde, den gesamten Innenhof mit 50 Sitzplätzen für sich und vier Personen, einschließlich Prinz Harry, zu haben", sagt eine anonyme Quelle.

Keine Fotos von Harry und Meghan: Security-Team warnt Restaurantgäste

Auf diese Forderung hätten sich die Inhaber des Restaurants jedoch nicht eingelassen, denn der Innenhof soll bereits für eine Geburtstagsparty reserviert gewesen sein. "Sie sagten ihr, sie müsse drinnen sitzen, was sie auch tat", erklärt der Insider. Doch Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen dabei ihrem Ruf als verwöhnte Royals alle Ehre gemacht haben. Wie Zeugen berichten, habe das Sicherheitsteam die anderen Gäste davor gewarnt, Bilder des Paares zu knipsen. Bei einem Verstoß hätte ein Rauswurf gedroht.

Nach den anfänglichen Allüren sei Herzogin Meghan dann aber doch noch aufgetaut und habe einen fröhlichen Abend im New Yorker Nobel-Italiener verbracht. "Es gab eine zufällige Geburtstagsfeier am Tisch neben ihnen“, sagt ein weiterer Beobachter gegenüber "Page Six". "Meghan ging mit Harry zu ihnen und sagte: 'Ich wünsche alles Gute zum Geburtstag.' Sie waren alle verblüfft und sagten nur: 'Vielen Dank.'“ Zeugen berichten, das royale Paar habe letztendlich entspannt gewirkt.