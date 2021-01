Bea Fiedler: Was ist Privates über den "Eis am Stiel"-Star bekannt?

Bea Fiedler verdrehte bis in die 90er-Jahren reihenweise Männern den Kopf. Auch Skandale ließ die ehemalige Erotik-Schauspielerin nicht aus. Was macht die 63-Jährige heute? Was ist über ihr Privatleben bekannt.

08. Januar 2021 - 17:16 Uhr | Agnes Kohtz

Bea Fiedler wurde durch "Eis am Stiel" bekannt. © imago/teutopress

Bea Fiedler dürfte vor allem einigen männlichen "Dschungelcamp"-Zuschauern noch ein Begriff sein: Als Schauspielerin war sie früher vor allem in Erotik-Komödien wie "Eis am Stiel" oder "Popcorn und Himbeereis" zu sehen. Doch seit den 90ern hat man nicht mehr viel gesehen von dem ehemaligen Fotomodel. In "Ich bin ein Star - die große Dschungelshow" feiert sie nun ihr TV-Comeback. Der Grund dafür ist offenbar ihre finanzielle Situation: "Ich brauche das Geld", erklärt sie im Interview mit RTL. Bea Fiedlers Karriere: Warum ist sie berühmt? Die im Juni 1957 geborene Bea Fiedler ist eigentlich gelernte Friseurin, als sie im Alter von 17 Jahren ihre Karriere als Fotomodel beginnt. Im Juni 1977 war sie Playmate des Monats des deutschen Playboys. Daraufhin avancierte sie zu einer gefragten Darstellerin in Erotikfilmchen, darunter auch einige Folgen der erfolgreichen Filmreihe "Eis am Stiel". Ihre letzte nennenswerte Rolle hatte sie 1992 in einer Folge der Serie "Lilli Lottofee". In den 90er-Jahren arbeitete sie außerdem in einem Lokal in Erlangen und betrieb eine Nachtbar auf Ibiza. Bea Fiedler (links) mit Senta Berge in der Serie "Lilli Lottofee" © United Archives / kpa via www.imago-images.de (www.imago-images.de) Bea Fiedler: Prinz Albert von Monaco macht Vaterschaftstest Die ehemalige Schauspielerin sorgte nicht nur mit ihren Softpornos für Aufsehen: 1993 behauptete sie öffentlichkeitswirksam, sie hätte mit dem damaligen Kronprinzen Albert von Monaco 1986 in München ein Kind gezeugt. Diese Behauptung konnte mit einem Vaterschaftstest von Prinz Albert jedoch schnell widerlegt werden. Bea Fiedler: Privatleben und Krankheit Bis 1995 war Bea Fiedler mit dem Schauspieler Olli Meier liiert, über weitere Beziehungen ist nichts bekannt. 2010 musste sie mit einem Schicksalsschlag zurechtkommen: Bei der ehemaligen Schauspielerin wurde eine Leberzirrhose diagnostiziert. Bei den darauf folgenden zwei Operationen verlor sie ihre Brüste, seitdem trägt das einstige Playmate Körbchengröße 75A.