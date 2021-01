Bea Fiedler privat: Hat sie einen Mann und packt sie über Vergangenheit aus?

Bea Fiedler verdrehte bis in die 90er-Jahren reihenweise Männern den Kopf. Auch Skandale ließ die ehemalige Erotik-Schauspielerin nicht aus. Was macht die 63-Jährige heute? Was ist über ihr Privatleben bekannt. Fest steht: Sie will ins Dschungelcamp.

18. Januar 2021 - 17:05 Uhr | Agnes Kohtz

Bea Fiedler wurde durch "Eis am Stiel" bekannt. © imago/teutopress