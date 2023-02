BayWa feiert Gala in München: Sarah Connor setzt Foto-Verbot durch

100 Jahre BayWa! Der Agrar-Konzern feierte am Mittwochabend mit 1.000 Gästen in der Isarphilharmonie, aber ein Star durfte nicht fotografiert werden. Popstar Sarah Connor performte zwar auf der Bühne, sonnte sich aber nicht im Blitzlicht der Fotografen.

Alles so schön grün hier: Am Mittwoch war die Isarphilharmoie ganz in Grün getaucht. Grüner Teppich, grünes Licht – allerdings nicht nur grüne Gäste. Der weltweit tätige Agrar-, Bau- und Energie-Konzern BayWa (mit Hauptsitz in München) feierte an diesem Abend feierlich seinen 100. Geburtstag mit 1.000 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Show.

100. Geburtstag der BayWa: Promis feiern in Isarphilharmonie

Vorstands-Chef Klaus Josef Lutz, der nach 15 Jahren an der Spitze seinen Posten Ende März für Marcus Pöllinger räumt, begrüßte freudig Ehrengäste wie Ministerpräsident Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Bayern-Präsident Herbert Hainer.

Lutz wird jedoch nicht von der Bildfläche verschwinden: Der Manager ist auch Präsident des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags, bei der BayWa soll er an die Spitze des Aufsichtsrats wechseln. Unter Lutz erlebte das zunächst auf Agrarhandel beschränkte Unternehmen ein florierendes Geschäft als Projektentwickler für Ökostrom-Anlagen.

Foto-Verbot: Sarah Connor singt nur

Zum BayWa-Geburtstag durfte sich Lutz auch persönlich etwas wünschen – den Haupt-Act des Abends. Nach der launigen Rede von Kabarettist Django Asül betrat eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen die Bühne. Sarah Connor ("From Sarah With Love") sang gleich mehrere Geburtstagsständchen. Skurriler Nebenaspekt: Sarah durfte von den vielen anwesenden Fotografen N-I-C-H-T fotografiert werden. Angeblich wollte das ihr Management so.

