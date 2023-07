Bastian Schweinsteiger: Emotionale Rückkehr in sein "Wohnzimmer"

Ein ungewohntes und gleichzeitig so vertrautes Bild: Bastian Schweinsteiger hat für ein Legendenspiel in der Allianz Arena noch einmal das Bayern-Trikot übergestreift. Nach dem Spiel in seinem "alten Wohnzimmer" wurde es emotional ...

24. Juli 2023 - 09:53 Uhr | (dr/spot)

Bastian Schweinsteiger wollte eigentlich gar nicht selbst spielen - dann kam alles anders. © IMAGO/ActionPictures