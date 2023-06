Barbara Schöneberger: Peinlicher Pool-Vorfall mit unbekanntem Mann

Normalerweise gibt es mit Barbara Schöneberger viel gute Stimmung. Mit einem Poolbesuch sorgte sie allerdings für Enttäuschung bei einem Badegast. Grund dafür war das Aussehen der Fernsehmoderatorin.

Barbara Schöneberger ist nicht nur eine echte TV-Legende, die stets gut gelaunte Moderatorin gehört wohl auch zu Deutschlands bekanntesten Promis. Erst vor Kurzem hat sie den "ESC" moderiert und ist in der RTL-Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch zu sehen. Und obwohl sich in den sozialen Medien gerne mal über "zu viel Barbara" beschwert wird, gibt es auch Leute, die die quirlige Fernseh-Persönlichkeit nicht erkennen.

Barbara Schöneberger: Unangenehmer Zwischenfall am Pool

In ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" erzählt Barbara Schöneberger ihrem Gast Ruth Moschner von einem peinlichen Schwimmbad-Zwischenfall. Eigentlich wollte Babara nur (ungeschminkt) am Pool entspannen, daraus wurde aber nichts. Ein Badegast kam plötzlich auf sie zu"Hahaha, mein Freund hat gerade behauptet, duuu, duuu wärst Barbara Schöneberger. Nee, oder?", wollte der von ihr wissen.

Barbara bestätigte ihm daraufhin, dass sie es tatsächlich sei. Die Reaktion des Badegastes fiel allerdings eher ernüchternd aus. Die Moderatorin bekam als Antwort nur ein "Oh, okay" zu hören.

Vielleicht war der Mann etwas verwundert darüber, die bekannte Moderatorin im Schwimmbad zu treffen. Barbara äußerte im Gespräch mit Ruth Moschner aber noch einen ganz anderen Verdacht: "Ich glaube, der hat sich das Paket Barbara Schöneberger irgendwie geiler vorgestellt." Sie könne sich vorstellen, dass er "etwas ganz anderes erwartet" habe. Dann fährt sie fort: "Einen anderen Körper und ein anderes Gesicht. Es war hart, vor allem für ihn, ehrlich gesagt. Ich will die Fans natürlich auch nicht so enttäuschen."

Ruth Moschner: Von Paketboten gedisst

Offenbar war der Badegast nicht der einzige, der sich Barbara anders vorgestellt hat. Die beiden Frauen sprechen in der Podcast-Folge auch über ihre Erfahrungen mit Paketboten. Den Ausschnitt postete Barbara auch auf ihrem Instagram Account.

Ruth Moschner berichtet dort: "Was mir ja auch gerne passiert ist, dass man dann von diversen Paketboten gedisst wird. Weil die einen dann natürlich an der Haustür nicht so erkennen." Nach eingehender Betrachtung fiele dann der Satz: "Sie sehen gar nicht so aus wie im Fernsehen." Das Problem kennt auch Barbara nur zu gut und erklärt: "So ein Paketbote hat nicht die leiseste Ahnung, wie lange so eine Vorbereitung dauert, wenn man es professionell macht. Bei mir ist es inzwischen so, dass im Prinzip das Make-up länger dauert als die Show."