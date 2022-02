Augen-OP bei Doreen Dietel: Linsen werden ausgetauscht

Schauspielerin und Gastronomin Doreen Dietel lässt sich beide Augen operieren. Ihre Linsen werden bei dem Eingriff komplett ausgetauscht.

Doreen Dietel hat ihre Brille satt und will den Blick fürs Wesentliche schärfen. Die Mutter eines Buben lässt sich beide Augen operieren. Der Grund: zur Sehschwäche kam eine Fehlsichtigkeit im Alter. Ärzte haben der 47-Jährigen zum kompletten Linsen-Austausch geraten. Dabei wird die körpereigene Linse durch eine Kunstlinse ersetzt. Während bisher der dafür erforderliche Hornhautschnitt mit dem Skalpell erfolgte, ersetzt eine neue Lasertechnologie das Skalpell. Doreen Dietel zur AZ: "Ich will endlich wieder scharf sehen und die nervige Brille ablegen können."

Doreen Dietel will keine Brillenträgerin mehr sein

"Seitdem ich 22 Jahre alt bin, trage ich schon eine Brille. Davon habe ich jetzt genug. Mir geht es wirklich so auf den Senkel. Ständig verlege ich die Brille oder sie geht mir im Lokal kaputt. Es kam schon vor, dass ich Gäste wegen meiner Sehschwäche nicht erkannt habe", so Doreen Dietel, die am Tegernsee das "Dürnbecker" führt. Die 47-Jährige ist kurzsichtig, hat -2,5 und -2,7 Dioptrien sowie eine Hornhautverkrümmung.

Operation am Auge: Eingriff kostet insgesamt 6.000 Euro

Die ehemalige "Dahoam is Dahoam"-Schauspielerin, die bald mit ihrem Ex in der RTL-Show "Prominent getrennt" zu sehen sein wird, hat auch schon Kontaktlinsen ausprobiert: "Damit kam ich gar nicht klar. Die Dinger haben gekratzt und gedrückt. Am nächsten Tag war immer mein Auge verklebt." Ihre Sehnsucht nach einem gestochen scharfen Blick und mehr Lebensqualität sollen ihr Münchner Ärzte bei REALEYES erfüllen: "Ein Gast hat mich auf die Idee gebracht. 3.000 Euro pro Auge kostet der Eingriff."

Die OP erfolgt in örtlicher Betäubung. Dietel wird von einem Anästhesisten sediert, bekommt eine Infusion mit beruhigenden Medikamenten. Aufgeregt sei der TV-Star nicht: "Ich bin gar nicht nervös. Ich freue mich schon so auf das Resultat. Dann kann ich ein Leben lang scharf sehen. Nach 20 Minuten ist alles überstanden." Am nächsten Tag erfolgt der Linsenaustausch beim zweiten Auge.

Linsenaustausch am Auge: Wie läuft eine OP ab?

Ein winziger, millimeterfeiner und später selbstheilender Laserschnitt in der Hornhaut ermöglicht den Zugang ins Augeninnere. Danach werden die zertrümmerten Linsenteile abgesaugt. Über den Mini-Schnitt wird die kleine, faltbare Kunstlinse in den leeren Linsenkapselsack eingesetzt. Dort entfaltet sie sich die neue Linse und verankert sich mithilfe kleiner Federbügel.