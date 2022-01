Anouschka Renzi und Tina Ruland: Dschungelcamp startet mit zankenden Zicken

Das lange Warten auf das "richtige" Dschungelcamp hat sich gelohnt. Schon die erste Folge verspricht zwei Wochen lang launige TV-Unterhaltung mit "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Trotz Südafrika als Produktionsort kommt die erste Ausgabe herrlich vertraut daher – mit Ekelprüfungen und Promi-Zicken.

Elf statt zwölf Promis sind ins Dschungelcamp 2022 eingezogen – Lucas Cordalis wurde wenige Tage vor dem Start mit einem positiven PCR-Test aus dem Teilnehmerfeld gefischt. Zunächst rückt kein anderer Promi nach. Dennoch hat der Ehemann von Daniela Katzenberger sein Handy abgeben müssen.

Anouschka Renzi und Tina Ruland: Streit um ein Handtuch

Im Mittelpunkt der ersten Folge der neuen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" standen nicht keifende oder missgünstige TV-Sternchen, sondern ausgerechnet zwei gestandene Promi-Ladys, die seit Jahrzehnten im Showbusiness aktiv sind (mal mehr, mal weniger). Tina Ruland und Anouschka Renzi sind im Dschungelcamp direkt aneinander geraten. Zielgruppengerechtes Zetern, Zanken, Zicken – zur besten Sendezeit. Der Dschungel-Zuschauer kommt von Anfang an voll auf seine Kosten!

Auslöser des Streits war ein Handtuch von Tina Ruland. Dieses benutzte Schauspielerin Anouschka Renzi versehentlich. "Ich habe mir damit aber nur das Gesicht gewaschen", erklärte Renzi. "Ich habe nicht unten rum und nicht unter den Armen – nur das Gesicht ein bisschen nassgemacht."

Tina Ruland mag nicht, wenn andere ihr Handtuch benutzen © RTL/Stefan Menne

Renzi wirft Ruland im Dschungelcamp "belehrende Art" vor

Doch "Manta, Manta"-Star Tina Ruland geht das dennoch zu weit: "Nimm es bitte nicht persönlich, aber ich finde es total ekelig, wenn jemand meine Handtücher benutzt! Jetzt muss ich meins waschen und habe dann kein trockenes Handtuch mehr für heute." Die erfahrene Theater-Schauspielerin Renzi zickt im Dschungeltelefon: "Sie hat schon eine sehr belehrende Art. Ein bisschen so wie Fräulein Rottenmeier!" Und weiter: "Ich hab keine Lust als Tina-Mobberin hier zu stehen." Doch da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Am Ende wählten die Zuschauer Renzi in die Dschungelprüfung.

Es scheint, als habe Ex-Dschungelcamper Julian F.M. Stoeckel recht behalten. Der AZ sagte er kurz vor dem Sendestart: "Ich mache mir ehrlicherweise am meisten Sorgen um Anouschka. Ich weiß nicht, ob sie mit dieser Horde an 'Ich-Darstellern' gut kann."

Nach dem Handtuch-Gate meint Anouschka Renzi über Tina Ruland: "Ein bisschen so wie Fräulein Rottenmeier." © RTL/Stefan Menne

Hoden, Penisse, Augen: Ekel-Prüfung bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"

Und natürlich gab es auch schon eine Dschungelprüfung, zu der alle elf Promis antreten mussten. Eingefleischte Dschungel-Fans hatten beim Zuschauen ihre Freude. Es gab Ekel-Essen für die Stars: Warzenschweinhoden, Impala-Lungen, Schafaugen und Kudu-Penisse.

Bei der Dschungelprüfung: Janina Youssefian, Peter Althof und Tina Ruland © RTL/Stefan Menne

An der Prüfung scheiterten Janina Youssefian, Tina Ruland, Anouschka Renzi, Filip Pavlovic, Tara Tabitha und Linda Nobat.

Abräumen konnten, weil sie innerhalb 60 Sekunden aufaßen: Peter Althof, Manuel Flickinger, Eric Stehfest, Jasmin Herren und Harald Glööckler.

Harald Glööckler und ein aufgespießter Kudu-Penis © RTL/Stefan Menne

Elf Dschungel-Teilnehmer erspielten fünf Essensrationen

Fünf Sterne haben sich die elf Kandidaten erkämpft. "Jasmin, du bist die einzige Frau, die einen Stern geholt hat", lobte Daniel Hartwich. Damit gab es fünf Essensrationen.

So kennt man sie: Jasmin Herren beißt sich durch © RTL/Stefan Menne

Dschungelshow-Gewinner und Ex-"Bachelorette"-Kandidat Filip Pavlovic gab kleinlaut zu: "Und ich bin der einzige Mann, der keinen hat!"