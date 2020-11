Andrej Mangold und Jennifer Lange: Sommerhaus-VIPs reagieren auf Trennung

Das einstige Bachelor-Traumpaar Andrej Mangold und Jennifer Lange hat sich getrennt. Promi-Freunde aus "Das Sommerhaus der Stars" haben den Bruch kommen sehen.

Der "Sommerhaus"-Fluch hat wieder zugeschlagen. Nach ihrer Teilnahme an der Reality-Show gehen Andrej Mangold und Jennifer Lange getrennte Wege. VIP-Freunde aus "Das Sommerhaus der Stars" haben das Beziehungsende bereits geahnt.

Lange Zeit galten Andrej und Jenny als das Vorzeige-Pärchen der Kuppel-Show "Der Bachelor". Doch seit ihrem Auftritt im RTL-"Sommerhaus" gab es Gerüchte um eine mögliche Trennung. Am Wochenende bestätigten die beiden via Instagram, dass ihre Liebe nicht gehalten hat. Wie denken ihre ehemaligen Reality-Show-Kollegen über das Liebes-Aus?

Andrej Mangold und Jenny Lange getrennt: Andreas und Caro Robens sind geschockt

Caro und Andreas Robens, die "Das Sommerhaus der Stars" 2020 gewonnen haben, zeigen sich im Gespräch mit geschockt: "Es ist wirklich unglaublich. Wir haben natürlich schon von den Gerüchten gehört, dass die beiden getrennt sein sollen, aber ich konnte mir das eigentlich absolut nicht vorstellen. Das war so ein richtiges Dreamteam. "

Die TV-Auswanderer sehen in der Teilnahme an der RTL-Show einen möglichen Grund für das Liebes-Aus, wie Caro weiter erklärt: "Die ganze schwere Zeit, die sie danach hatten... Ich kann mir schon vorstellen, dass das zu Konflikten führt, wenn so ein Shitstorm über einen einbricht." Viele Zuschauer kritisierten das Ex-Bachelor-Paar für ihr Verhalten im "Sommerhaus".

Lisha und Lou ahnten Trennung bei Andrej und Jenny

In den VIP-Mitstreitern Lisha und Lou hatten Andrej Mangold und Jennifer Lange eigentlich gute Freunde gefunden, wie sie gerne betonten. Allerdings haben die beiden Youtuber die Trennung vorausgeahnt, wie sie gegenüber " " erklären: "Uns war schon klar, dass diese Beziehung nicht mehr lange standhält. Wir haben Kontakt zu beiden und man bekam schon mit, dass dort der Haussegen schief hängt."

Auch Annemarie Eilfeld und ihr Freund Tim Sandt standen Andrej und Jenny während der Zeit in "Das Sommerhaus der Stars" nahe. Im Gespräch mit " " zeigen sich die beiden allerdings überrascht von der Trennung: "Ich war und bin total traurig, Tim und ich haben die beiden als starkes nahezu perfektes Team und Paar kennengelernt."

Wie denkt Eva Benetatou über die Trennung bei Andrej Mangold und Jennifer Lange?

In der RTL-Show zeigte sich Andrej Mangold von einer für viele Zuschauer ungewohnten Seite. Vor allem sein Umgang mit Ex-Gspusi Eva Benetatou wurde im Nachhinein als Mobbing und Hetze kritisiert. Doch auch die Reality-TV-Beauty hatte in der Vergangenheit heftig gegen Andrej und Jennifer ausgeteilt. Zur Trennung hat sich Eva bislang aber nicht öffentlich geäußert.