Andrej Mangold kann nicht mehr: Ex-Bachelor hat sich mit Club auf Mallorca übernommen

Ihm ist die Gesundheit wichtiger als das große Geld. Andrej Mangold, ehemaliger RTL-Bachelor und Skandal-Promi aus dem "Sommerhaus", macht nur wenige Wochen nach Eröffnung schon wieder Schluss mit seiner spanischen Diskothek.

Der Traum von einem eigenen Club ist geplatzt. Andrej Mangold zieht seine Konsequenzen und bricht ab. Er steigt aus dem gemeinsamen Party-Projekt mit niederländischen Geschäftspartner aus. Erst Ende Mai hatte "Hello the Club" an der Playa de Palma auf Mallorca eröffnet. Schon damals mit Negativ-Schlagzeilen.

"Hello the Club" auf Mallorca: Andrej Mangold steigt aus

"In sehr vielen Bereichen musste ich in unangenehme Diskussionen gehen", beklagt sich Andrej Mangold in . Er wollte es immer nur allen recht machen, beteuert der Ex-Bachelor. "Da waren viele wiederkehrende Probleme, das hat mich enorm gestresst!"

Er sei zu korrekt für die harte Branche und den Konkurrenzkampf an der Playa de Palma, meint Mangold weiter: "Auch gab es anscheinend jemanden im Bereich der engagierten Sicherheitsfirma, der in der Vergangenheit juristische Probleme hatte. Auch wenn das vielleicht nichts Neues im Nachtleben ist, war es für mich nicht mit meiner Ethik vereinbar, da ich mich ganz klar von Gewalt distanziere." Außerdem konnte er im Bereich DJ und Getränkehersteller niemanden aus seinem eigenen Netzwerk platzieren. Zudem fehle dem Reality-TV-Star schlicht die Zeit, denn schließlich habe der Ex von Jenny Lange noch viele weitere wichtige Jobs.

Angst über physische und mentale Grenze zu kommen

Doch der größte und für ihn wichtigste Grund für das persönliche Club-Aus auf Mallorca war seine eigene Gesundheit. Andrej Mangold zu "Bild": "Ich möchte nicht wieder, wie es in der Vergangenheit schon einmal passiert ist, über meine physischen und mentalen Grenzen gehen und mir zu viel aufladen."

