Alfons Schuhbeck wieder vor Gericht: Das bange Warten geht weiter

Am Dienstag (9.5.) hätte eigentlich die Zwangsräumung für Alfons Schuhbecks (74) Wohnung verhandelt werden sollen. Doch der Prozess wurde verschoben. Der Münchner Star-Koch muss warten – und weiter bangen.

Der Prozess um Starkoch Alfons Schuhbeck (74) unter anderem wegen Vorwürfen der Steuerhinterziehung hat in den letzten Monaten für ordentlich Wirbel und Schlagzeilen gesorgt. Und tut es auch jetzt wieder – dieses Mal geht es um Schuhbecks Wohnung am Platzl. Der 74-Jährige soll die Miete zu spät gezahlt haben.

Vermieter droht Starkoch Alfons Schubeck mit Zwangsräumung

Denn eigentlich hätte am Dienstag, 9. Mai, der Prozess um besagte Wohnung stattfinden sollen. Der Vermieter, die Messerschmitt-Stiftung, hatte Schuhbeck aufgrund fehlender Mietzahlungen nämlich gekündigt und mit einer Zwangsräumung gedroht. Diese wäre im Prozess nun Thema gewesen.

Alfons Schuhbeck: Sein Anwalt beantragt neuen Prozesstermin

Doch daraus wird erstmal nichts, wie ein Sprecher des Amtsgerichts München erklärt hat. Der Grund: Terminkollisionen der Anwälte. So hatte zuerst hatte Anwalt Joachim Borggräfe dem Gericht gemeldet, dass er am 9. Mai aus Termingründen nicht vor Gericht erscheinen könne. Daraufhin wurde der Prozesstermin auf den 19. Mai verschoben. Für dieses Datum meldete sich allerdings der Anwalt der Messerschmitt Stiftung, Günter Volpers, aus Termingründen ab.

Zwangsräumung: Am 7. Juni wird verhandelt

Nach einigem Hin und Her gibt es jetzt aber ein Datum für den Prozesstag – und zwar den 7. Juni. An diesem Tag wird dann endgültig entschieden werden, ob Alfons Schuhbeck in seiner Wohnung am Platzl wohnen bleiben darf.