40.000 Euro mehr Gage: Giulia Siegel verteilt Geld im TV

DJane Giulia Siegel ist das Zünglein an der Waage im Finale von "Kampf der Realitystars". Sie sorgt am Ende für einen Geldregen bei Serkan Yavuz. Der Reality-Star gewinnt 40.000 Euro.

Giulia Siegel muss sich am Ende entscheiden und kürt somit den Gewinner von "Kampf der Realitystars"

Acht Promis kämpften im Finale (bereits bei RTL+ zu sehen) von "Kampf der Realitystars" um den Sieg der RTL2-Trash-Show. Zunächst mussten sich Emmy Russ, Matthias Mangiapane und Peggy Jerofke verabschieden, danach Lukas Baltruschat und Bernd Kieckhäben. In den letzten Minuten der von Cathy Hummels moderierten Sendung war es dann ein Triell zwischen Eva Benetatou, Sascha Sirtl und Serkan Yavuz. Die bereits ausgeschiedenen Kandidaten durften am Ende goldene Münzen verteilen.

"Kampf der Realitystars": Cathy Hummels ruft Giulia Siegel zur Entscheidung auf

Und die Final-Wahl wurde zur echten Bibber-Entscheidung. Denn bis zuletzt war nicht klar, wer die meisten Stimmen der Ex-Teilnehmer ergattern wird. "Es ist Gleichstand zwischen Serkan und Sascha", sagte Moderatorin Cathy Hummels und konnte es selbst kaum fassen. Es steht neun zu neun. Eva ist mit einer einzigen Münze weit abgeschlagen. "Giulia, bitte trete vor. Du bist die Letzte, die wählt", meinte Cathy Hummels aufgeregt.

Giulia Siegel wählt Sieger aus und gibt Serkan Yavuz 40.000 Euro

Die Tochter von Ralph Siegel entschied damit, ob Sascha Sirtl oder Serkan Yavuz "Kampf der Realitystar" gewinnen – und das Preisgeld mit nach Hause nehmen wird. Giulia Siegel erklärte: "Serkan, wir waren aneinander gekettet. Wir haben geweint. Du hast an mir Seiten kennengelernt, die keiner hier weiß. Und daher kann ich mich nur für dich entscheiden, Serkan."

Serkan Yavuz ist der Sieger von "Kampf der Realitystars" 2023. © (RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn)

Geld für Gewinner um 10.000 Euro gesunken: Darum gibt's weniger Prämie

Damit verteilte Giulia Siegel auch die von den Promi-Teilnehmern erspielten 40.000 Euro an den Gewinner. Serkan bekommt 40.001 Euro für sein Mitwirken an "Kampf der Realitystars". Der TV-Star gab zuvor bekannt, dass er unbedingt an der Hummels-Show mitmachen wollte und nur 1 Euro Gage ausgehandelt hatte. Weil Percival Duke vorzeitig "Kampf der Realitystars" mit einem "Abfindungsvertrag" verlassen hatte, sank die Gewinnerprämie von 50.000 Euro um ein Fünftel.